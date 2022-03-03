Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом вівсяного хліба, який можна легко приготувати в домашніх умовах.

Інгрідієнти:

вівсянка (пластівці Геркулес) – 200 г

насіння (соняшникове, гарбузове чи лляне) – 3 ст. л.

мед – 2 ст. л.

олія – 3 ст. л.

сода – 0,5 ч. л.

сіль – дрібка

вода – 350 мл

Як приготувати вівсяний хліб

Візьміть 200 г вівсяних пластівців Геркулес і додайте до них 3 столові ложки насіння. Можна брати будь-яке чи міксувати різне – соняшникове, гарбузове, лляне.

До цієї суміші додайте 2 столові ложки меду, 3 столові ложки олії, пів чайної ложки соди та дрібку солі. Ретельно перемішайте.

Тепер залийте суміш водою і ще раз гарно перемішайте. Дайте настоятися пів години – за цей час пластівці вберуть воду і стануть пухкими.

Застеліть форму пергаментом і покладіть у неї суміш. Випікайте 45-50 хвилин при 180 градусах – до появи золотавої скоринки.

Готово! Дайте вівсяному хлібу охолонути і насолоджуйтеся.