Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом вівсяного хліба, який можна легко приготувати в домашніх умовах.
Інгрідієнти:
вівсянка (пластівці Геркулес) – 200 г
насіння (соняшникове, гарбузове чи лляне) – 3 ст. л.
мед – 2 ст. л.
олія – 3 ст. л.
сода – 0,5 ч. л.
сіль – дрібка
вода – 350 мл
Як приготувати вівсяний хліб
Візьміть 200 г вівсяних пластівців Геркулес і додайте до них 3 столові ложки насіння. Можна брати будь-яке чи міксувати різне – соняшникове, гарбузове, лляне.
До цієї суміші додайте 2 столові ложки меду, 3 столові ложки олії, пів чайної ложки соди та дрібку солі. Ретельно перемішайте.
Тепер залийте суміш водою і ще раз гарно перемішайте. Дайте настоятися пів години – за цей час пластівці вберуть воду і стануть пухкими.
Застеліть форму пергаментом і покладіть у неї суміш. Випікайте 45-50 хвилин при 180 градусах – до появи золотавої скоринки.
Готово! Дайте вівсяному хлібу охолонути і насолоджуйтеся.