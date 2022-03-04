Шеф-повар, судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский поделился простым рецептом хлеба без замеса, который можно приготовить в домашних условиях.

Ингредиенты:

мука – 400 г

соль – 1 ч.л.

сухие дрожжи – 1/3 ч.л.

вода – 300 мл

мука, кукурузная мука или овсяные хлопья – 50-70 г

Как приготовить хлеб без замеса

Смешиваем в большой миске просеянную муку, соль и дрожжи. Добавляем в эту смесь воду комнатной температуры. Быстро замешиваем тесто.

Тесто очень липкое и жидкое – оставляем его в миске и накрываем пленкой. Ждем 12-16 часов.

Затем выстилаем на стол пергамент и насыпаем на него муку для подпила.

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Осторожно выпускаем на пергамент подошедшее тесто. Желательно так, чтобы нижняя часть оказалась сверху.

Складываем тесто “конвертом”, заворачивая каждую сторону внутрь. Чтобы тесто не склеилось, каждый раз немного его придавливаем.

Убираем остатки муки из пергамента и перекладываем тесто швом вниз. Накрываем полотенцем и даем подойти ему 2 часа.

Разогреваем пол часа духовку, ставим в нее чугунную кастрюлю с крышкой и нагреваем до 250ºC.

Потом достаем кастрюлю и ставим в нее тесто вместе с пергаментом, накрываем крышкой.

Выпекаем 30 минут накрытым, потом еще 20 минут без крышки.

Достаем хлеб из формы и даем ему остыть. Приятного аппетита!