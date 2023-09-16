Вибір генератора не повинен зводитись до того, щоб на ньому міг працювати лише холодильник. Адже під час тривалої відсутності електропостачання вам захочеться телефон заряджати або телевізор дивитися.

Тому доведеться приділити час, щоб вирахувати потужність ваших приладів, а вже на основі цієї інформації підходити до вибору генератора.

Загалом в інтернеті вже все зробили за вас. Вбивайте в пошуковій системі запит: Калькулятор потужності генератора, і прописуйте параметри своїх приладів. Насамкінець у вас вийде результат, з яким можна йти шукати прилад.

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Однак, якщо хочете зробити розрахунки вручну, ознайомтеся з нашим матеріалом.

Як розрахувати потужність холодильника та інших приладів

Для початку вам необхідно знайти інформацію про обсяг енергоспоживання вашого холодильника. Якщо ви, за доброю традицією, давно викинули інструкцію до нього, то не турбуйтеся. Все це можна знайти в інтернеті. Досить знати модель вашого холодильника, а її зазвичай прописують на апараті.

Візьмемо, наприклад, такий холодильник, в інструкції якого вказано витрату у 246 кВт на рік. Це 246 тис. Вт на рік або приблизно 673 Вт на добу. Також ми додаємо необхідний запас потужності 200%, або 1300 Вт, і отримуємо 1973 Вт. В результаті одержуємо приблизно 2 кВт. Загалом, якщо ви збираєтеся підключати тільки холодильник, можна розглядати генератори з такими характеристиками, тобто до 2 кВт.

Щодо запасу потужності, то це фактично коефіцієнт пускового струму. Тобто техніка, коли вона запускається, то витрачає більше енергії. Якщо цей показник не врахувати, то номінальна потужність (оберти, на яких він працює великий відрізок часу, – Ред.) генератора буде недотримана і він просто вимкнеться. Це зумовлено тим, що виробники закладають вкрай малу кількість часу, коли генератор може працювати на максимальній потужності (від 30 секунд до 30 хвилин, – Ред.).

Коефіцієнт пускового струму можна знайти в інструкції до приладу або просто пошукати в інтернеті. Щодо номінальної та максимальної потужності генератора, то ці параметри виробник повинен прописати в характеристиці до апарату. Якщо цього немає, то ліпше не купляти такий генератор.

Однак не обманюйте себе. Вам захочеться вмикати світло в приміщенні, тому потрібно додати і необхідний запас для лампочок. Наприклад, одна лампочка має потужність 60 Вт. Додаємо до цієї цифри 10%, або 6 Вт. У сумі ми отримуємо 66 Вт. Однак, якщо ви використовуєте, скажімо, п’ять лампочок, це вже 330 Вт.

Якщо захочете під час відсутності світла подивитися телевізор, потрібно звернути увагу і на його потужність. У середньому це 300 Вт. Беремо необхідний запас потужності 60% або 180 Вт, і отримуємо 480 Вт.

В результаті ми беремо 330 Вт і додаємо 480 Вт. Отримуємо 810 Вт, які потрібно поділити на 1000. Так, 0,81 кВт додаємо до 2 кВт, які споживає наш холодильник, і отримуємо 2,81 кВт. Тобто вже необхідно шукати варіанти генератора, який має запас потужностей до 3 кВт.

Варто зазначити, що йдеться про те, щоб ці пристрої працювали одночасно. Наприклад, вам терміново потрібно попрасувати річ, а потужність праски в середньому 2 кВт, тож вимикаєте холодильник, і тільки потім можете розпочинати прасування.

Універсальна формула для розрахунку потужності генератора

Вам необхідно скласти споживання всіх електроприладів. У нашому випадку це п’ять лампочок з потужністю 66 Вт (у сумі 330 Вт); холодильник – 1973 Вт; телевізор – 480 Вт. У сумі виходить 2783 Вт, або 2,8 кВт.

На другому етапі потрібно закласти запас потужності, якщо вам потрібно буде підключити будь-які інші прилади. Наприклад, телефони зарядити. Беремо 2783 Вт і додаємо сюди 20% від цієї ж цифри:

2783/100 = 27,83 27,83*20 = 556,6 2783 + 556,6 = 3339,6 3339,6/1000 = 3,3396

Після нехитрих вправ з калькулятором ми отримуємо необхідний нам обсяг потужності генератора в 3,3 кВт.

Візьміть до уваги важливий момент, що потужності електроприладів і навіть лампочок можуть сильно відрізнятися. Кожен показник необхідно перевіряти саме на тій техніці, якою ви користуєтеся. Адже потужність тієї ж лампочки може становити 150 Вт.

Вже маючи свої розрахунки, можна відправлятися на маркетплейси або в магазини, щоб вибрати модель генератора, яка вам підходить.