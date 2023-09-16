Какая мощность генератора должна быть для холодильника

Выбор генератора не должен сводиться к тому, чтобы на нем мог работать только холодильник. Ведь во время длительного отсутствия электроснабжения вам захочется телефон заряжать или телевизор смотреть.

Поэтому придется уделить время, чтобы высчитать мощность ваших приборов, а уже на основе этой информации подходить к выбору генератора.

В целом, в интернете уже все сделали за вас. Вбивайте в поисковике запрос: Калькулятор мощности генератора и прописывайте параметры своих приборов. В конце у вас получится результат, с которым можно идти искать прибор.

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Однако, если хотите сделать расчеты вручную, то ознакомьтесь с нашим материалом.

Как рассчитать мощность холодильника и других приборов

Для начала вам необходимо найти информацию об объеме энергопотребления вашего холодильника. Если вы, в лучших традициях, давно выбросили инструкцию к нему, то не расстраивайтесь. Это все можно найти в интернете. Достаточно знать модель вашего холодильника, а ее обычно прописывают на самом аппарате.

Возьмем, например, вот такой холодильник, в инструкции которого указан расход в 246 кВт в год. Это 246 тыс. Вт в год или примерно 673 Вт в сутки. Также мы прибавляем необходимый запас мощности в 200%, или 1300 Вт, и получаем 1973 Вт. В результате получаем приблизительно 2 кВт. В целом, если вы собираетесь подключать только холодильник, можно рассматривать генераторы с такими характеристиками, то есть до 2 кВт.

Что касается запаса мощности, то это фактически коэффициент пускового тока. То есть техника, когда она запускается, тратит больше энергии. Если этот показатель не учесть, то номинальная мощность (обороты, на которых он работает большой отрезок времени. – Ред.) генератора будет не соблюдена и он просто выключится. Это обусловлено тем, что производители закладывают крайне малое количество времени, когда генератор может работать на максимальной мощности (от 30 секунд до 30 минут. – Ред.).

Коэффициент пускового тока можно найти в инструкции к прибору или просто поискать в интернете. Что касается номинальной и максимальной мощности генератора, эти параметры производитель должен прописать в характеристике к аппарату. Если этого нет, то лучше не покупать такой генератор.

Однако не обманывайте себя. Вам захочется включать свет в помещении, поэтому нужно прибавить и необходимый запас мощности для лампочек. Например, одна лампочка имеет мощность 60 Вт. Добавляем к этой цифре 10%, или 6 Вт. В суме мы получаем 66 Вт. Однако, если вы используете, скажем, пять лампочек, то это уже 330 Вт.

Если захотите во время отсутствия света посмотреть телевизор, нужно обратить внимание и на его мощность. В среднем это 300 Вт. Берем необходимый запас мощности в 60%, или 180 Вт, и получаем 480 Вт.

В результате, мы берем 330 Вт и прибавляем 480 Вт. Получаем 810 Вт, которые нужно разделить на 1000. Так, 0,81 кВт прибавляем к 2 кВт, которые потребляет наш холодильник, и получаем 2,81 кВт. То есть, уже необходимо искать варианты генератора, который имеет запас мощностей до 3 кВт.

Стоит отметить, что речь идет о том, чтобы эти приборы работали одновременно. Например, вам срочно нужно погладить вещь, а мощность утюга в среднем 2 кВт, так что выключаете холодильник и только потом можете приступать к глажке.

Универсальная формула для расчета мощности генератора

Вам необходимо сложить в сумму потребление всех электроприборов. В нашем случае это пять лампочек с мощностью в 66 Вт (в суме 330 Вт); холодильник — 1973 Вт; телевизор — 480 Вт. В сумме получается 2 783 Вт, или 2,8 кВт.

На втором этапе нужно заложить запас мощности, если вам нужно будет подключить еще какие-либо приборы. Например, телефоны зарядить. Берем 2 783 Вт и прибавляем сюда 20% от этой же цифры:

2 783/100 = 27,83 27,83 * 20 = 556,6 2 783 + 556,6 = 3 339,6 3 339,6/1000 = 3,3396

После нехитрых упражнений с калькулятором мы получаем необходимый для нас объем мощности генератора в 3,3 кВт.

Учите важный момент, что мощности электроприборов и даже лампочек могут сильно отличаться. Каждый показатель необходимо проверять на той технике, которой пользуетесь именно вы. Ведь мощность той же лампочки может составлять и 150 Вт.

Уже имея свои расчеты, можно отправляться на маркетплейсы или в магазины, чтобы выбрать подходящую именно вам модель генератора.