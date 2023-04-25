Де в Києві вибрати та купити меблі на будь-який смак

Головний атрибут будь-якого приміщення – меблі, які створюють затишок, комфортні умови для гостей та постояльців, а також є частиною дизайну інтер’єру.

Тому до вибору потрібно підходити відповідально.

Відмінне рішення – відвідати магазини меблів ТЦ 4ROOM, а в режимі онлайн заздалегідь можна оцінити характеристики меблів та ціни.

Менеджери та консультанти у будь-який момент запропонують свою допомогу та нададуть поради щодо вибору.

Асортимент магазинів 4ROOM наповнений великим набором меблів від відомих та перевірених брендів. Продукція європейського та вітчизняного виробництва дозволить задовольнити запити навіть найвибагливіших покупців.

Меблі підійдуть для облаштування будь-яких приміщень, включно з житловими та комерційними об’єктами.

Різновиди меблів

Великий асортимент пропозицій розділений для зручності на категорії. Серед пропозицій можна знайти такі рішення:

Садові меблі. Практичний та функціональний додаток для комфортного розміщення на вулиці або на терасі. Подібні вироби легко миються, не бояться прямих сонячних променів, зберігають форму та структуру з часом. Меблі для офісу. Створення комфортної та солідної обстановки. На вибір пропонуються шафи, стелажі та стійки для зберігання документів, столи та стільці, а також м’які меблі. Меблі для кухні. Спеціальні гарнітури для створення відповідної ергономіки. Також є окремі модулі для компонування під свої запити та уподобання. Домашні меблі. Пропозиції для створення затишку та комфорту – ліжка, дивани, комоди та багато іншого.

У виробництві використовується велика кількість матеріалів: ДСП, ЛДСП, МДФ, ДВП, шпон, масив дерева та багато іншого. Як комбінація застосовуються металеві компоненти та скло.

Садові меблі виготовляються з натурального ротанга.

Особлива увага приділена дизайну. Деякі виробники роблять універсальний варіант виконання, а деякі спеціально створюють меблі під модерн, лофт, мінімалізм, хай-тек і т.д. І тут потрібен ретельний аналіз і добір.

Переваги покупки в ТЦ 4ROOM

Дистанційний вибір та покупка меблів онлайн заощаджують значно вас час. До кожної моделі додається детальний опис, є характеристики та фотографії, щоб наочно оцінити пропозиції.

Декілька способів оплати дозволять придбати меблі в режимі онлайн. Якість продукції підтверджується сертифікатами відповідних фабрик. Застосовуються екологічно чисті та безпечні матеріали.