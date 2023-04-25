Где в Киеве выбрать и купить мебель на любой вкус

Ключевой атрибут любого помещения – мебель, которая создает уют, комфортные условия для гостей и постояльцев, а также является частью интерьера.

Поэтому к выбору нужно подходить ответственно.

Отличное решение – посетить магазины мебели ТЦ 4ROOM, а в режиме онлайн заранее можно оценить характеристики мебели и ее цены.

Менеджеры и консультанты в любой момент предложат свою помощь и предоставят советы относительно выбора.

Ассортимент магазинов 4ROOM наполнен большим набором мебели от известных и проверенных брендов. Продукция европейского и отечественного производства позволит удовлетворить запросы даже самых требовательных покупателей.

Мебель подойдет для обустройства любых помещений, включая жилые и коммерческие объекты.

Разновидности мебели

Большой ассортимент предложений разделен для удобства на категории. Среди предложений можно найти следующие решения:

Садовая мебель. Практичное и функциональное дополнение для комфортного размещения на улице или на террасе. Подобные изделия легко моются, не боятся прямых солнечных лучей, сохраняют форму и структуру со временем. Мебель для офиса. Создание комфортной и солидной обстановки. На выбор предлагаются шкафы, стеллажи и стойки для хранения документов, столы и стулья, а также мягкая мебель. Мебель для кухни. Специальные гарнитуры для создания соответствующей эргономики. Также есть отдельные модули для компоновки под свои запросы и предпочтения. Домашняя мебель. Предложения для создания уюта и комфорта, включая кровати, диваны, комоды и многое другое.

В производстве используется большое количество материалов: ДСП, ЛДСП, МДФ, ДВП, шпон, массив дерева и многое другое. Как комбинация применяются металлические компоненты и стекло. Садовая мебель изготавливается из натурального ротанга.

Особое внимание обращено дизайну. Некоторые производители делают универсальный вариант исполнения, а некоторые специально создают мебель под модерн, лофт, минимализм, хай-тек и т.д. В этом случае нужен тщательный анализ и подбор.

Преимущества покупки в ТЦ 4ROOM

Дистанционный выбор и покупка мебели онлайн экономят ваше время. К каждому модели прилагает детальное описание, есть характеристик и фотографии, чтобы наглядно оценить предложения.

Несколько способов оплаты позволят приобрести мебель в режиме онлайн. Качество продукции подтверждается сертификатами от соответствующих фабрик. Применяются экологически чистые и безопасные материалы.