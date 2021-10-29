Де краще купувати рибу і морепродукти

Риба і морепродукти – чудова основа для безлічі страв. Вони більш легкі, порівняно з м’ясом, водночас не менш поживні й насичені цінними мікроелементами. Всім, хто хоче харчуватися корисно, ситно, різноманітно і дуже смачно, однозначно варто додати річковий і морський продукт у раціон. А ми розповімо, де його придбати.

Як і де вибирати рибу

Не так важливо, де купувати продукти, як те, наскільки вони якісні. Дари моря псуються дуже швидко, за лічені години, тому свіжість під час купівлі завжди на першому місці. Визначити якість досить легко за зовнішнім виглядом і запахом.

Свіжі тушки не мають різкого неприємного запаху, тільки ненав’язливий аромат океану або річки. М’ясо пружне, однорідне, на ньому не видно слизу, жирного блиску, темних плям. У придатних до вживання водних мешканців яскраві зябра і прозорі опуклі очі. Різні плями, неоднорідний відтінок м’яса, неприємний запах, каламутні очі – явні ознаки зіпсованого продукту.

Звичайно, визначити свіжість замороженої риби складніше. Така, як правило, втрачає свої смакові властивості, адже довго зберігається на прилавках. Тому краще обирати свіжовиловлені морепродукти, купити в Україні їх можна в різних місцях:

у великих мережах супермаркетів – зазвичай поставляють свіжий улов тільки з найближчих водойм, а все інше продають замороженим;

у спеціалізованих магазинах – асортимент буває різним, але не завжди доступна інформація про місце і умови вилову;

онлайн у продавців Fresh Catch – тут пропонують величезний вибір свіжовиловлених мешканців світових водойм за доступними цінами. Замовити у них – вигідний і зручний варіант як для оптових, так і для приватних покупців.

Переваги постачальників Fresh Catch

Такий спосіб вилову і продажу дарів моря є альтернативою надмірному споживанню. Компанії, які виловлюють морських і річкових мешканців у промислових масштабах, не піклуються про їх популяцію. Мешканців моря відловлюють у величезній кількості, повністю розпродати яку неможливо, через що більшу частину риби просто викидають.

Постачальники Fresh Catch добувають саме таку кількість улову, яку замовили клієнти. Після вилову продукти одразу відправляються покупцям. Товар не залежується на складі, його не доводиться заморожувати і обробляти хімікатами. Відповідно – завищувати ціну, щоб покрити витрати на зберігання. Продукти завжди свіжі, смачні та безпечні для людей різного віку.

Головні плюси подібного підходу:

дбайливе ставлення до ресурсів планети;

безвідходне виробництво;

ексклюзивна свіжість без заморозки;

швидка доставка.

У таких продавців завжди багатий асортимент, адже вони співпрацюють з рибалками по всьому світу і поставляють найкращі сезонні пропозиції з солоних і прісних водойм. Жоден місцевий магазин не запропонує вам таку різноманітність.

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