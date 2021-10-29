Где лучше покупать рыбу и морепродукты

Рыба и морепродукты – замечательная основа для множества блюд. Они более легкие, по сравнению с мясом, при этом не менее питательные и насыщены ценными микроэлементами. Всем, кто хочет питаться полезно, сытно, разнообразно и очень вкусно, однозначно стоит добавить речной и морской улов в рацион. А мы расскажем, где его приобрести.

Как и где выбирать рыбу

Не так важно, где приобретать продукт, гораздо важнее, насколько он качественный. Дары моря портятся очень быстро, буквально за считанные часы, поэтому свежесть при их покупке всегда на первом месте. Определить качество довольно легко по внешнему виду и запаху.

Свежие тушки не имеют резкого неприятного запаха, только ненавязчивый аромат океана или реки. Мясо упругое, однородное, на нем не видно слизи, жирного блеска, темных пятен. У пригодных в пищу водных обитателей яркие жабры и прозрачные выпуклые глаза. Различные пятна, неоднородный оттенок мяса, отталкивающий запах, мутные глаза – явные признаки испорченного продукта.

Конечно, определить свежесть замороженной рыбы сложнее. Такая, как правило, теряет свои вкусовые свойства, ведь подолгу хранится на прилавках. Поэтому лучше по возможности выбирать свежевыловленные морепродукты, купить в Украине их можно в разных местах:

в крупных сетях супермаркетов – обычно поставляют свежий улов только из ближайших водоемов, а все остальное продают замороженным;

в специализированных магазинах – ассортимент бывает разным, но не всегда доступна информация о месте и условиях вылова;

онлайн у продавцов Fresh Catch – предлагают огромный выбор свежевыловленных обитателей мировых водоемов по доступным ценам. Заказать у них – самый выгодный и удобный вариант как для оптовых, так и для частных покупателей.

Преимущества поставщиков Fresh Catch

Такой способ вылова и продажи даров моря является альтернативой чрезмерному потреблению. Компании, которые вылавливают морских и речных обитателей в промышленных масштабах, не заботятся о том, чтобы сохранить популяцию. Дары моря отлавливаются в огромном количестве, полностью распродать которое невозможно, из-за чего большую часть выловленного просто выбрасывают.

Поставщики Fresh Catch добывают именно такое количество улова, какое у них заказали, и сразу же отправляют его клиентам. Товар не залеживается на складе, его не приходится замораживать и обрабатывать химикатами. Соответственно – завышать цену, чтобы покрыть расходы на хранение. Продукты всегда свежие, вкусные и безопасные для людей всех возрастов.

Главные плюсы подобного подхода:

бережное отношение к ресурсам планеты;

безотходная деятельность;

эксклюзивная свежесть без заморозки;

быстрая доставка.

У таких продавцов всегда богатый ассортимент, ведь они сотрудничают с рыбаками по всему миру и поставляют лучшие сезонные предложения из соленых и пресных вод каждого уголка Земли. Ни один местный магазин не предлагает такое разнообразие.

Чтобы лично убедиться в преимуществах Fresh Catch, сделайте заказ в Seadora! У них можно купить филе рыбы, целые тушки и разнообразные морепродукты по выгодной цене.