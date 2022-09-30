Свечи всегда придают дому атмосферу уюта, тепла и романтики. Сегодня в магазинах можно найти множество свечей на любой вкус — широкие и низкие, длинные и тонкие, ароматизированные или нет.

Мало кто знает, что свечу можно изготовить в домашних условиях, ведь процесс удивляет своей легкостью.

Как самостоятельно изготовить свечи в домашних условиях — смотрите в нашем материале.

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Что понадобится

В общем, свечу можно сделать из воска, парафина или специального геля. Самая простая в изготовлении в домашних условиях — свеча из парафина.

Основой для нее может служить как новый парафин, так и старые свечи и их огарки.

Чтобы изготовить самодельную свечу, вам понадобится:

старые обычные свечи (подойдут также огарки);

восковые мелки (можно использовать пищевой краситель) — для цветной свечи;

гнет;

форма;

любое эфирное масло, если хотите ароматизированную свечу.

Самое интересное в изготовлении свечей — индивидуальность каждой из них. Вы можете играть с формами, добавлять различные сухоцветы, маленькие детали или надписи.

Как сделать свечу в домашних условиях

Для начала подготовьте все ингредиенты и определитесь, какой аромат и цвет будет иметь будущая свеча. Интересно, что различные эфирные масла могут помочь расслабиться, снять усталость или поднять настроение. Например:

эфирные масла сандалового дерева, кокоса, корицы и кориандра — снимают усталость;

апельсин, мандарин, лимон, розмарин и мята — поднимают тонус;

бергамот, лаванда, жасмин, мимоза, герань и сандал — действуют как антидепрессанты ;

; запах ванили, бергамота и розы подойдет для романтического ужина;

ромашка, пачули, мелисса, иланг-иланг помогут расслабиться.

Приготовление свечи:

Сначала нужно измельчить парафин — осторожно поломайте свечи и огарки, сняв с них фитиль. Кусочки парафина натрите на мелкой терке. Если хотите цветную свечу — в отдельную миску нарежьте восковой мел и смешайте с натертым парафином. Если используете пищевой краситель, предварительно разведите его в небольшом количестве воды (затем мы добавим его к растопленному парафину). Теперь подготовьте формы и фитиль. Форму для свечи вы можете купить, или использовать старую бутылку. Любая емкость подойдет, главное, чтобы вам нравилось. На дне формы сделайте небольшой прокол, проденьте в него фитиль, закрепив с обратной стороны узелком. Смажьте форму изнутри средством для мытья посуды (чтобы в будущем свеча легко отошла от формы). Кончик фитиля привяжите к зубочистке и проденьте от дна формы вверх, закрепив на краю. Помните, что фитиль должен проходить по середине формы. От края формы должно оставаться несколько сантиметров свободного фитиля, чтобы в будущем вы могли зажечь свечу. Парафин опрокиньте в миску и поставьте на водяную баню. Растапливать парафин стоит на небольшом огне. Когда все растопится, добавьте пищевой краситель и несколько капель эфирного масла. Горячий парафин осторожно перелейте в форму и оставьте свечу в прохладном месте застывать. Когда свеча будет готова, опустите ее вместе с формой в горячую воду на несколько секунд и потяните за фитиль — свеча должна быстро вынуться. Срежьте узелок с обратной стороны свечи и наслаждайтесь результатом.

Если хотите изготовить больше свечей, соответственно, подготовьте большее количество форм и парафина.