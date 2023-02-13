День святого Валентина – романтичне свято, яке щорічно відзначають усі закохані 14 лютого!

Традиції святкування Дня закоханих – близько 16 століть. Все почалося з християнського священника Валентина, котрий таємно вінчав пари всупереч забороні римського імператора Клавдія. Пізніше священника стратили, але пам’ять та традиції про подію зберігаються досі.

Найвідоміша традиція цього дня – дарувати валентинки (листівки у формі серця). Зазвичай, на романтичних листівках люди зізнають у коханні своїй другій половинці. Зміст послання може бути різним: просте Я тебе кохаю, романтичний вірш або красива проза.

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Сама валентинки має бути червоного або білого кольору: перший символізує пристрасть, а другий – чистоту кохання.

Не знаєте, як зізнатися у своїх почуттях та оригінально підписати валентинку? Факти ICTV підготували 10 романтичних та цікавих ідей підпису валентинки на День закоханих!

Як підписати валентинку 2023: оригінальні ідеї

Привітання у віршах:

***

Зі святом кохання вітаю тебе,

Бажаю любові, тепла і надії.

Нехай почуття тебе в вирій несе,

Та збуваються всі потаємнії мрії.

Ти щире тепло рідних рук бережи,

Та душу кохану зігрій у обіймах.

Бо люди закохані — то два береги,

Нема від любові величніше сили.

***

“Моя любове! Я перед тобою.

Бери мене в свої блаженні сни.

Лиш не зроби слухняною рабою,

не ошукай і крил не обітни!”

Нехай ці рядки Ліни Костенко завжди нагадують тобі про мою любов! Кохаю тебе усіх серцем!

***

Лиш у хороше нехай серце вірить,

Не лякаючись, за мрією іде,

Нехай доля раптом відкриє всі двері,

І удача там тебе знайде.

Нам не треба з тобою слів красивих,

Більше слів говорить часом погляд,

І два серця завжди, мій коханий,

В унісон, як одне, хай звучать.

***

Силу мого кохання важко описати словами, її потрібно відчувати! Але рядки Сосюри найточніше описують мою любов до тебе!

“Якби помножити любов усіх людей,

ту, що була, що є й що потім буде,

то буде ніч. Моя ж любов — як день,

не знають ще чуття такого люди.

Якби зібрати з неба всі зірки

і всі сонця з усіх небес на світі, —

моя любов горітиме яркіш

за всі сонця, на тисячі століттів.”

Я кохаю тебе сьогодні, у День святого Валентина, кохатиму завтра, кохатиму через тисячу років!

Привітання у прозі:

***

Ти моя єдина справжня любов. Сонце, яке освітлює мої дні, місяць, який прикрашає мої ночі… Ти – ключ, який відкриває двері мого щастя. Я люблю тебе!

***

З Днем святого Валентина, кохана! Нехай наше кохання буде таке ж щире та сильне, як в сонетах Шекспіра.

***

Ти причина кожної посмішки на моєму обличчі. Причина моїх успіхів та надій. Причина мого натхнення та сили! Обіцяю не просто кохати тебе, а робити тебе найщасливішою людиною на планеті. З Днем святого Валентина. Я кохаю тебе!

***

Я довго намагаюся розповісти тобі свій маленький секрет. Для мене це дуже важливий крок, адже я довіряю тобі найпотаємніше – своє серце. Тому у День закоханих, я кажу, що люблю тебе!

***

Маю валентинку для однієї прекрасної людинки. Дякую за те, що робиш моє життя щасливішим. Завдяки тобі я знаю, що таке любов, і намагатимуся дарувати її тобі щодня. Пам’ятай, я завжди прийду до тебе, хай там що коїться. Кохаю.

***

З Днем святого Валентина! Мої почуття важко викласти на папері, адже їх потрібно лише відчувати! Але знай, я тебе люблю душею, серцем, тілом та кожною клітинкою. Про таку людину як ти, можна лише мріяти, але мені дуже пощастило! Дякую долі та Всесвіту за нашу зустріч! Я люблю тебе!