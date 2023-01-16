Бувають ситуації, коли перед фарбуванням стін або інших частин будинку лінуєшся переодягнутися або випадково торкаєшся пофарбованої поверхні.

Через це можна побачити плями на одязі від фарби. Чим вивести фарбу з одягу і як її відіпрати, аби не зіпсувати річ – читайте в матеріалі.

Найчастіше вже засохла фарба з одягу не прибирається. Адже лакофарбувальні матеріали для того й придумали, щоб вони залишалися на поверхні попри все. Тож прання фарби вимагає нетрадиційних рішень і швидкого втручання.

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Коли можна вимити фарбу з одягу

Позбутися забруднення можна в кількох ситуаціях:

коли пляма є свіжою;

маленька у розмірах;

і якщо забруднився одяг з джинсу або плащівки (дуже щільного матеріалу).

Найважче впоратися з виведенням плями з алкідної емалі. Тобто, емалі ПФ-115, якою часто фарбують лавки у парках. Із цим часто не можуть впоратися навіть сильні розчинники.

Чим вивести фарбу з одягу: засоби

Алкідні розчинники. З їхньою допомогою можна позбутися складних плям. Однак ці речовини дуже агресивні й часто псують тканину, роз’їдаючи нитки і псуючи одяг.

Олія. Звичайна рослинна олія часом доволі ефективна. Однак іноді не вдається вивести масну пляму від самого масла.

Мило для прання, засоби для виведення плям. Помічники в пранні фарб на водній основі, однак вони діють лише тоді, коли пляма не засохла.

Як вивести фарбу з одягу швидко і дієво

Перш за все вам потрібно вивести пляму до того, як вона засохне. Якщо ви тільки капнули фарбою, одразу зніміть одяг і змийте бруд під проточною водою. Також річ на деякий час після таких маніпуляцій можна замочити, щоб якісніше вивести фарбу з тканини. Тріть тканину правильно. Обов’язково відтирайте її від країв до центру. В іншому ж випадку забруднення перейде далі, ускладнивши ситуацію. Перед пранням оцініть ризики. Розчинники можуть остаточно зіпсувати річ. Потрібно пам’ятати, що невелика пляма маскується модними нашивками або машинною вишивкою в ательє.