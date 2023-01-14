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Чим вивести коректор з одягу в домашніх умовах

14 Січня 2023, 15:47
Анна Голішевська Редакторка сайту
Коректор
Джерело: Unsplash

Під час роботи з документами, зошитами або журналами часто можна припуститися помилки. На допомогу в такій ситуації приходить коректор.

Проте ним можна не тільки виправити помилку, але й забруднити одяг. Чим вивести коректор з одягу швидко і безпечно –  читайте в матеріалі.

Насамперед необхідно почитати етикетку і визначити, який склад у вашого коректора. Вони бувають:

Зараз дивляться
  • стрічковими;
  • водними;
  • спиртовими;
  • масляними;
  • на основі розчинника.

Існують загальні правила, які допоможуть позбутися сліду від будь-якого типу коректора:

  • візьміть ніж й акуратно приберіть ним білу рідину (якщо вона не встигла увібратися в одяг);
  • візьміть серветку і притисніть її до плями, аби рідина увібралась (але не розмазуйте);
  • капніть на серветку трішки мийного засобу і замочіть з ним одяг (на 20-25 хв.).

Чим вивести водний коректор

Найпопулярніший вид коректора можна змити звичайною водою. Проте якщо пляма вже засохла, потрібно дотримуватися інструкції:

  1. Змочіть одяг у теплій воді. Після цього капніть на пляму трішки лимонного соку.
  2. Залишіть відмокати у тазику на 20-30 хв.
  3. Виперіть із додаванням порошку або гелю для прання. А ще краще –  з господарським милом.
  4. Не періть у гарячій воді, бо коректор може увібратися у тканину.

Чим вивести спиртовий коректор

  1. Змочіть ватний диск медичним спиртом або горілкою.
  2. Прикладіть до плями і почекайте 15 хв.
  3. Поперіть річ з господарським милом і прополощіть.

Чим вивести масляний коректор

  1. Виверніть річ навиворіт і підкладіть під пляму клаптик бавовняної тканини;
  2. Змочіть вату спиртом або ацетоном і прикладіть до плями на 20 хв.;
  3. Витріть залишки коректора ватним диском і поперіть із кондиціонером для одягу.

Чим вивести коректор на основі розчинника

  1. Замочіть виріб у холодній воді на пів години;
  2. Додайте засіб для виведення плям (наприклад, Vanish);
  3. Поперіть річ вручну або в машинці.
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