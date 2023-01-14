Під час роботи з документами, зошитами або журналами часто можна припуститися помилки. На допомогу в такій ситуації приходить коректор.
Проте ним можна не тільки виправити помилку, але й забруднити одяг. Чим вивести коректор з одягу швидко і безпечно – читайте в матеріалі.
Насамперед необхідно почитати етикетку і визначити, який склад у вашого коректора. Вони бувають:
Зараз дивляться
- стрічковими;
- водними;
- спиртовими;
- масляними;
- на основі розчинника.
Існують загальні правила, які допоможуть позбутися сліду від будь-якого типу коректора:
- візьміть ніж й акуратно приберіть ним білу рідину (якщо вона не встигла увібратися в одяг);
- візьміть серветку і притисніть її до плями, аби рідина увібралась (але не розмазуйте);
- капніть на серветку трішки мийного засобу і замочіть з ним одяг (на 20-25 хв.).
Чим вивести водний коректор
Найпопулярніший вид коректора можна змити звичайною водою. Проте якщо пляма вже засохла, потрібно дотримуватися інструкції:
- Змочіть одяг у теплій воді. Після цього капніть на пляму трішки лимонного соку.
- Залишіть відмокати у тазику на 20-30 хв.
- Виперіть із додаванням порошку або гелю для прання. А ще краще – з господарським милом.
- Не періть у гарячій воді, бо коректор може увібратися у тканину.
Чим вивести спиртовий коректор
- Змочіть ватний диск медичним спиртом або горілкою.
- Прикладіть до плями і почекайте 15 хв.
- Поперіть річ з господарським милом і прополощіть.
Чим вивести масляний коректор
- Виверніть річ навиворіт і підкладіть під пляму клаптик бавовняної тканини;
- Змочіть вату спиртом або ацетоном і прикладіть до плями на 20 хв.;
- Витріть залишки коректора ватним диском і поперіть із кондиціонером для одягу.
Чим вивести коректор на основі розчинника
- Замочіть виріб у холодній воді на пів години;
- Додайте засіб для виведення плям (наприклад, Vanish);
- Поперіть річ вручну або в машинці.