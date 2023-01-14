Під час роботи з документами, зошитами або журналами часто можна припуститися помилки. На допомогу в такій ситуації приходить коректор.

Проте ним можна не тільки виправити помилку, але й забруднити одяг. Чим вивести коректор з одягу швидко і безпечно – читайте в матеріалі.

Насамперед необхідно почитати етикетку і визначити, який склад у вашого коректора. Вони бувають:

Зараз дивляться

стрічковими;

водними;

спиртовими;

масляними;

на основі розчинника.

Існують загальні правила, які допоможуть позбутися сліду від будь-якого типу коректора:

візьміть ніж й акуратно приберіть ним білу рідину (якщо вона не встигла увібратися в одяг);

візьміть серветку і притисніть її до плями, аби рідина увібралась (але не розмазуйте);

капніть на серветку трішки мийного засобу і замочіть з ним одяг (на 20-25 хв.).

Чим вивести водний коректор

Найпопулярніший вид коректора можна змити звичайною водою. Проте якщо пляма вже засохла, потрібно дотримуватися інструкції:

Змочіть одяг у теплій воді. Після цього капніть на пляму трішки лимонного соку. Залишіть відмокати у тазику на 20-30 хв. Виперіть із додаванням порошку або гелю для прання. А ще краще – з господарським милом. Не періть у гарячій воді, бо коректор може увібратися у тканину.

Чим вивести спиртовий коректор

Змочіть ватний диск медичним спиртом або горілкою. Прикладіть до плями і почекайте 15 хв. Поперіть річ з господарським милом і прополощіть.

Чим вивести масляний коректор

Виверніть річ навиворіт і підкладіть під пляму клаптик бавовняної тканини; Змочіть вату спиртом або ацетоном і прикладіть до плями на 20 хв.; Витріть залишки коректора ватним диском і поперіть із кондиціонером для одягу.

Чим вивести коректор на основі розчинника