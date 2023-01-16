Бывают ситуации, когда перед покраской стен или других частей дома ленишься переодеться или случайно затрагиваешь окрашенную поверхность.
Поэтому можно увидеть пятна на одежде от краски. Чем вывести краску с одежды и как ее отстирать, чтобы не испортить вещь – читайте в материале.
Чаще всего уже засохшая краска с одежды не отстирывается. Ведь лакокрасочные материалы для того и придумали, чтобы они оставались на поверхности, несмотря ни на что. Стирка краски требует нетрадиционных решений и быстрого вмешательства.
Когда можно смыть краску с одежды
Избавиться от загрязнения можно в нескольких ситуациях:
- когда пятно является свежим;
- маленькое в размерах;
- и если запачкалась одежда из джинса или плащевки (очень плотного материала).
Труднее всего справиться с выведением пятна из алкидной эмали. То есть эмали ПФ-115, которой часто окрашивают скамейки в парках. С этим часто не справляются даже сильные растворители.
Чем вывести краску с одежды: средства
- Растворители алкидные. С их помощью можно избавиться от сложных пятен. Однако эти вещества очень агрессивны и часто портят ткань, разъедая нити и портя одежду.
- Масло. Обычное растительное масло порой достаточно эффективно. Однако иногда не удается вывести жирное пятно от самого масла.
- Мыло для стирки, пятновыводители. Помощники в стирке красок на водной основе, однако они действуют только тогда, когда пятно не засохло.
Как вывести краску с одежды быстро и действенно
- В первую очередь вам нужно вывести пятно до того, как оно засохнет. Если вы только капнули краской, снимите одежду и смойте грязь под проточной водой. Также вещь на время после таких манипуляций можно замочить, чтобы качественнее вывести краску с ткани.
- Трите ткань правильно. Обязательно вытирайте ее от краев к центру. В противном же случае загрязнение перейдет дальше, усложнив ситуацию.
- Перед стиркой оцените риски. Растворители могут совсем испортить вещь. Необходимо помнить, что небольшое пятно маскируется модными нашивками или машинной вышивкой в ателье.