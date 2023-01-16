Бывают ситуации, когда перед покраской стен или других частей дома ленишься переодеться или случайно затрагиваешь окрашенную поверхность.

Поэтому можно увидеть пятна на одежде от краски. Чем вывести краску с одежды и как ее отстирать, чтобы не испортить вещь – читайте в материале.

Чаще всего уже засохшая краска с одежды не отстирывается. Ведь лакокрасочные материалы для того и придумали, чтобы они оставались на поверхности, несмотря ни на что. Стирка краски требует нетрадиционных решений и быстрого вмешательства.

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Когда можно смыть краску с одежды

Избавиться от загрязнения можно в нескольких ситуациях:

когда пятно является свежим;

маленькое в размерах;

и если запачкалась одежда из джинса или плащевки (очень плотного материала).

Труднее всего справиться с выведением пятна из алкидной эмали. То есть эмали ПФ-115, которой часто окрашивают скамейки в парках. С этим часто не справляются даже сильные растворители.

Чем вывести краску с одежды: средства

Растворители алкидные. С их помощью можно избавиться от сложных пятен. Однако эти вещества очень агрессивны и часто портят ткань, разъедая нити и портя одежду.

Масло. Обычное растительное масло порой достаточно эффективно. Однако иногда не удается вывести жирное пятно от самого масла.

Мыло для стирки, пятновыводители. Помощники в стирке красок на водной основе, однако они действуют только тогда, когда пятно не засохло.

Как вывести краску с одежды быстро и действенно

В первую очередь вам нужно вывести пятно до того, как оно засохнет. Если вы только капнули краской, снимите одежду и смойте грязь под проточной водой. Также вещь на время после таких манипуляций можно замочить, чтобы качественнее вывести краску с ткани. Трите ткань правильно. Обязательно вытирайте ее от краев к центру. В противном же случае загрязнение перейдет дальше, усложнив ситуацию. Перед стиркой оцените риски. Растворители могут совсем испортить вещь. Необходимо помнить, что небольшое пятно маскируется модными нашивками или машинной вышивкой в ателье.