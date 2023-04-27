Сліди від кульбаби на одязі – поширена проблема у весняний період. Особливо жовті плями помітно на світлому одязі.

Вивести такі забруднення важко, проте можливо. Для цього використовують хімічні або ж народні засоби.

Чим видалити кульбабу з одягу, розповідають Факти ICTV.

Чим видалити кульбабу з одягу

Господарське мило

Господарське мило допоможе відіпрати свіжі сліди від кульбаби. Забруднену ділянку потрібно потерти милом і залишити на добу. Після цього випрати одяг у машинці.

Лимонний сік

Вичавіть сік лимона і розведіть з водою, у пропорціях 1:1. Обробіть плями розчином і залиште на півгодини. Після цього потрібно випрати одяг у пральній машині.

Перекис водню

Нанесіть перекис на пляму і залиште на 20 хвилин. Згодом необхідно прибрати залишки вологою ганчіркою або ватним диском і випрати одяг.

Відбілювач на кисневій основі

Додайте відбілювач у гарячу воду. Замочіть одяг в розчині на півгодини. Після цього необхідно ретельно його випрати.

Олівець для чищення