Сліди від кульбаби на одязі – поширена проблема у весняний період. Особливо жовті плями помітно на світлому одязі.
Вивести такі забруднення важко, проте можливо. Для цього використовують хімічні або ж народні засоби.
Чим видалити кульбабу з одягу, розповідають Факти ICTV.
Чим видалити кульбабу з одягу
Господарське мило
Господарське мило допоможе відіпрати свіжі сліди від кульбаби. Забруднену ділянку потрібно потерти милом і залишити на добу. Після цього випрати одяг у машинці.
Лимонний сік
- Вичавіть сік лимона і розведіть з водою, у пропорціях 1:1.
- Обробіть плями розчином і залиште на півгодини.
- Після цього потрібно випрати одяг у пральній машині.
Перекис водню
- Нанесіть перекис на пляму і залиште на 20 хвилин.
- Згодом необхідно прибрати залишки вологою ганчіркою або ватним диском і випрати одяг.
Відбілювач на кисневій основі
- Додайте відбілювач у гарячу воду.
- Замочіть одяг в розчині на півгодини.
- Після цього необхідно ретельно його випрати.
Олівець для чищення
- Нанесіть на пляму і залиште на 15-30 хвилин.
- Тоді виперіть одяг в теплій воді.