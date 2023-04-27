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Чим видалити сік кульбаби з одягу: корисні поради

27 Квітня 2023, 16:10
Асоян Каріна редакторка стрічки
чим видалити кульбабу з одягу
Джерело: Unsplash

Сліди від кульбаби на одязі – поширена проблема у весняний період. Особливо жовті плями помітно на світлому одязі.

Вивести такі забруднення важко, проте можливо. Для цього використовують хімічні або ж народні засоби.

Чим видалити кульбабу з одягу, розповідають Факти ICTV.

Чим видалити кульбабу з одягу

Господарське мило

Господарське мило допоможе відіпрати свіжі сліди від кульбаби. Забруднену ділянку потрібно потерти милом і залишити на добу. Після цього випрати одяг у машинці.

Лимонний сік

  1. Вичавіть сік лимона і розведіть з водою, у пропорціях 1:1.
  2. Обробіть плями розчином і залиште на півгодини.
  3. Після цього потрібно випрати одяг у пральній машині.

Перекис водню

  1. Нанесіть перекис на пляму і залиште на 20 хвилин.
  2. Згодом необхідно прибрати залишки вологою ганчіркою або ватним диском і випрати одяг.

Відбілювач на кисневій основі

  1. Додайте відбілювач у гарячу воду.
  2. Замочіть одяг в розчині на півгодини.
  3. Після цього необхідно ретельно його випрати.

Олівець для чищення

  1. Нанесіть на пляму і залиште на 15-30 хвилин.
  2. Тоді виперіть одяг в теплій воді.
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