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Чем удалить сок одуванчика с одежды: полезные советы

27 апреля 2023, 16:10
Асоян Карина редактор ленты
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Источник: Unsplash

Следы от одуванчика на одежде – распространенная проблема в весенний период. Особенно желтые пятна заметны на светлой одежде.

Вывести такие загрязнения трудно, но возможно. Для этого используют химические средства или народные способы.

Чем удалить одуванчик с одежды, рассказывают Факты ICTV.

Чем удалить одуванчик с одежды

Хозяйственное мыло

Хозяйственное мыло поможет отстирать свежие следы от одуванчика. Загрязненный участок нужно потереть мылом и оставить на сутки. После этого постирать одежду в машинке.

Лимонный сок

  1. Выжмите сок лимона и разведите с водой, в пропорциях 1:1.
  2. Обработайте пятна раствором и оставьте на полчаса.
  3. После этого нужно постирать одежду в стиральной машине.

Перекись водорода

  1. Нанесите перекись на пятно и оставьте на 20 минут.
  2. Потом необходимо убрать остатки влажной тряпкой или ватным диском и постирать одежду.

Отбеливатель на кислородной основе

  1. Добавьте отбеливатель в горячую воду.
  2. Замочите одежду в растворе на полчаса.
  3. После этого необходимо тщательно постирать одежду.

Карандаш для чистки

  1. Нанесите на пятно и оставьте на 15-30 минут.
  2. После этого нужно постирать одежду в теплой воде.
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