Следы от одуванчика на одежде – распространенная проблема в весенний период. Особенно желтые пятна заметны на светлой одежде.

Вывести такие загрязнения трудно, но возможно. Для этого используют химические средства или народные способы.

Чем удалить одуванчик с одежды, рассказывают Факты ICTV.

Чем удалить одуванчик с одежды

Хозяйственное мыло

Хозяйственное мыло поможет отстирать свежие следы от одуванчика. Загрязненный участок нужно потереть мылом и оставить на сутки. После этого постирать одежду в машинке.

Лимонный сок

Выжмите сок лимона и разведите с водой, в пропорциях 1:1. Обработайте пятна раствором и оставьте на полчаса. После этого нужно постирать одежду в стиральной машине.

Перекись водорода

Нанесите перекись на пятно и оставьте на 20 минут. Потом необходимо убрать остатки влажной тряпкой или ватным диском и постирать одежду.

Отбеливатель на кислородной основе

Добавьте отбеливатель в горячую воду. Замочите одежду в растворе на полчаса. После этого необходимо тщательно постирать одежду.

Карандаш для чистки