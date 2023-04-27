Следы от одуванчика на одежде – распространенная проблема в весенний период. Особенно желтые пятна заметны на светлой одежде.
Вывести такие загрязнения трудно, но возможно. Для этого используют химические средства или народные способы.
Чем удалить одуванчик с одежды, рассказывают Факты ICTV.
Чем удалить одуванчик с одежды
Хозяйственное мыло
Хозяйственное мыло поможет отстирать свежие следы от одуванчика. Загрязненный участок нужно потереть мылом и оставить на сутки. После этого постирать одежду в машинке.
Лимонный сок
- Выжмите сок лимона и разведите с водой, в пропорциях 1:1.
- Обработайте пятна раствором и оставьте на полчаса.
- После этого нужно постирать одежду в стиральной машине.
Перекись водорода
- Нанесите перекись на пятно и оставьте на 20 минут.
- Потом необходимо убрать остатки влажной тряпкой или ватным диском и постирать одежду.
Отбеливатель на кислородной основе
- Добавьте отбеливатель в горячую воду.
- Замочите одежду в растворе на полчаса.
- После этого необходимо тщательно постирать одежду.
Карандаш для чистки
- Нанесите на пятно и оставьте на 15-30 минут.
- После этого нужно постирать одежду в теплой воде.