Известковый налет — главный враг любого хозяина дома. От него многие мечтают избавиться раз и навсегда, но универсального способа не существует — всему виной слишком жестка вода. Конечно, ее можно сделать более мягкой благодаря фильтрам, но это лишь уменьшит скорость появления налета.

Чем отмыть известковый налет — далее в материале.

Один из самых популярных способов — это лимон. Точнее, его кислота. Чтобы отмыть известковый налет, достаточно соком натереть места с водяным камнем, оставить на 30 минут и вытереть сухой салфеткой. Но этот метод работает только со свежим налетом — лучше не откладывать уборку на потом, иначе придется тратить больше времени.

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Для тех, кто задается вопросом, чем отмыть стойкий известковый налет, на помощь приходит уксус. Он отлично подойдет для уборки керамических и стеклянных изделий — лучше всего использовать столовый 9%. Достаточно нанести на поверхность и подождать 15-30 минут, но если налет застаревший — не менее часа. После этого хорошенько обработать щеткой, а после — влажной салфеткой или губкой.

Бытовая техника также страдает от налета — это касается чайников и стиральных машинок. Для них можно использовать лимонную кислоту. Она также подходит для чистки налета на сантехнике и стенках ванной.

Чтобы помыть стиральную машинку, нужно 100-150 г лимонной кислоты засыпать в отсек для моющих средств. После этого запустите стандартный режим. В чайник нужно засыпать 100 г и налить максимальный объем воды, а затем накипятить воду.

Отмыть известковый налет с деликатных поверхностей поможет нашатырь. Он не оставляет разводов на поверхности, а также не наносит вреда сантехнике. Можно разбавить водой, или же использовать в чистом виде.

Еще один народный метод — смесь соды и перекиси. Отлично разъедает накипь на нагревательных элементах, но не подходит для средств, которые боятся царапин.

Сантехника должна блестеть, а окна в доме должны быть без разводов. О том, как помыть окна без разводов — читайте на Фактах ICTV.