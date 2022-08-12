Мыть окна в квартире или доме нужно минимум два раза в год — чтобы больше света проникало в квартиру, и чтобы сами окна выглядели опрятно. Как мыть стекло окон так, чтобы не остались разводы, дальше в нашем материале.

Очиститель окон

Самый распространенный способ избавиться от пятен на окнах и зеркалах – использовать специально разработанную жидкость. На рынке представлено множество средств для мойки стекла, и некоторые из них могут справиться даже с сильно загрязненными. Помимо тщательной очистки стеклянных поверхностей, они оставляют приятный аромат и не вызывают головную боль.

Жидкость для мытья посуды

Эффективный метод – растворите небольшое количество жидкости для мытья посуды в воде и нанесите на салфетку, которой будете мыть окно. Очистите поверхность, затем пройдитесь сухой тряпкой.

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Салфетка из микрофибры

Салфетку из микрофибры можно использовать как сухой, так и влажной. В последнем случае достаточно смочить ее в теплой воде, протереть начисто поверхность, а другой отполировать стекло, чтобы не было разводов. Тщательно прополощите грязную ткань в теплой воде или постирайте ее в стиральной машине в режиме деликатных тканей. После высыхания она снова будет готова к использованию.

Вода с лимоном или уксусом

Для этого способа нужны половина лимона и стакан воды. Выжмите сок лимона в воду и хорошо перемешайте. Вытрите стекло раствором, пока оно не станет чистым.

Вместо лимона можно использовать уксус. В таком случае раствор следует приготовить из двух столовых ложек уксуса и стакана воды. Уксус идеально подходит для разных целей, в том числе для мытья окон без разводов.