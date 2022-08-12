Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Четыре способа помыть окна без разводов

12 августа 2022, 13:52
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Як помити вікна без розводів
Источник: Pexels

Мыть окна в квартире или доме нужно минимум два раза в год — чтобы больше света проникало в квартиру, и чтобы сами окна выглядели опрятно. Как мыть стекло окон так, чтобы не остались разводы, дальше в нашем материале.

Очиститель окон

Самый распространенный способ избавиться от пятен на окнах и зеркалах – использовать специально разработанную жидкость. На рынке представлено множество средств для мойки стекла, и некоторые из них могут справиться даже с сильно загрязненными. Помимо тщательной очистки стеклянных поверхностей, они оставляют приятный аромат и не вызывают головную боль.

Жидкость для мытья посуды

Эффективный метод – растворите небольшое количество жидкости для мытья посуды в воде и нанесите на салфетку, которой будете мыть окно. Очистите поверхность, затем пройдитесь сухой тряпкой.

Сейчас смотрят
Читайте также:
как отмыть скотч от пластикового окнаКак отмыть скотч с пластикового окна – действенные средства

Салфетка из микрофибры

Салфетку из микрофибры можно использовать как сухой, так и влажной. В последнем случае достаточно смочить ее в теплой воде, протереть начисто поверхность, а другой отполировать стекло, чтобы не было разводов. Тщательно прополощите грязную ткань в теплой воде или постирайте ее в стиральной машине в режиме деликатных тканей. После высыхания она снова будет готова к использованию.

Вода с лимоном или уксусом

Для этого способа нужны половина лимона и стакан воды. Выжмите сок лимона в воду и хорошо перемешайте. Вытрите стекло раствором, пока оно не станет чистым.

Вместо лимона можно использовать уксус. В таком случае раствор следует приготовить из двух столовых ложек уксуса и стакана воды. Уксус идеально подходит для разных целей, в том числе для мытья окон без разводов.

Читайте также:
как отмыть скотч от стеклаКак отмыть скотч от стекла – 5 средств

Теги
Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь