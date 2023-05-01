М’ясо – один з найулюбленіших продуктів багатьох людей. З нього готуються майже всі основні страви з раціону людини. Це і котлети, і перші страви, печеня, відбивні й т. д.

Однак буває, що для приготування останньої страви не вистачає спеціального помічника – відбивального молотка. У таких випадках господині прибігають до найрізноманітніших хитрощів. Чим відбити м’ясо без молотка – читайте в матеріалі.

Чим відбити м’ясо без молотка: кухонний ніж

Насправді він ідеально справляється з відбиванням м’яса. Не дарма таким чином часто відбивають м’ясо професійні шеф-кухарі.

Щоб відбити м’ясо ножем, слідуйте покроковій інструкції:

Знайдіть найбільший ніж, який тільки є на вашій кухні. Маленьким ножем ви не зможете нормально відбити м’ясо. Коли відповідний ніж знайдете, починайте відбивати м’ясо не гострою його стороною, а тупою. Стукайте по м’ясу в різних напрямках, а потім переверніть його і також гарненько відбийте за допомогою ножа.

Як відбити м’ясо за допомогою пляшки

Скляна пляшка – ще один дієвий метод відбивання м’яса без використання молотка. Щоб скористатися цим способом, дотримуйтеся правил:

Переверніть пляшку догори дном і шийкою пляшки відбивайте м’ясо. Можете також відбити м’ясо і денцем пляшки, якщо вам так зручніше. Важливо, що відбивати яловичину скляною пляшкою потрібно дуже обережно, адже у цього виду м’яса дуже жорсткі волокна. Тому пляшка може випадково розколотися, а осколки потраплять на м’ясо. Найкраще скляною пляшкою відбивається м’ясо курки.

Чим відбити м’ясо без молотка: качалка у поміч

Відбити м’ясо без молотка також допоможе качалка для тіста. Для цього скористайтеся простими кроками:

Загорніть її в харчову плівку і починайте відбивати м’ясо. Також з легкістю відбити м’ясо допоможе товкачка для картопляного пюре. Однак пам’ятайте, що надмірне відбивання м’яса може призвести до того, що воно втратить сік і стане сухим після приготування. Важливо знати міру.

Як відбити м’ясо за допомогою сковорідки

Тильною стороною сковорідки теж добре відбивати м’ясо. В цьому випадку також важливо не перестаратися:

Щоб все було гігієнічно, обгорніть дно сковорідки харчовою плівкою або звичайним пакетом із поліетилену. Наріжте м’ясо на шматки (вони повинні бути однаковими). Рівномірно та акуратно відбийте його сковорідкою.

Відбиваємо м’ясо за допомогою каміння

У крайніх випадках, якщо ви, наприклад, пішли на пікнік, і не відбили м’ясо вдома, допоможе і каміння. Головне – обирати те, вага якого не перевищує 300 г.