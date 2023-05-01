М’ясо – один з найулюбленіших продуктів багатьох людей. З нього готуються майже всі основні страви з раціону людини. Це і котлети, і перші страви, печеня, відбивні й т. д.
Однак буває, що для приготування останньої страви не вистачає спеціального помічника – відбивального молотка. У таких випадках господині прибігають до найрізноманітніших хитрощів. Чим відбити м’ясо без молотка – читайте в матеріалі.
Чим відбити м’ясо без молотка: кухонний ніж
Насправді він ідеально справляється з відбиванням м’яса. Не дарма таким чином часто відбивають м’ясо професійні шеф-кухарі.
Щоб відбити м’ясо ножем, слідуйте покроковій інструкції:
- Знайдіть найбільший ніж, який тільки є на вашій кухні.
- Маленьким ножем ви не зможете нормально відбити м’ясо. Коли відповідний ніж знайдете, починайте відбивати м’ясо не гострою його стороною, а тупою.
- Стукайте по м’ясу в різних напрямках, а потім переверніть його і також гарненько відбийте за допомогою ножа.
Як відбити м’ясо за допомогою пляшки
Скляна пляшка – ще один дієвий метод відбивання м’яса без використання молотка. Щоб скористатися цим способом, дотримуйтеся правил:
- Переверніть пляшку догори дном і шийкою пляшки відбивайте м’ясо.
- Можете також відбити м’ясо і денцем пляшки, якщо вам так зручніше.
- Важливо, що відбивати яловичину скляною пляшкою потрібно дуже обережно, адже у цього виду м’яса дуже жорсткі волокна. Тому пляшка може випадково розколотися, а осколки потраплять на м’ясо. Найкраще скляною пляшкою відбивається м’ясо курки.
Чим відбити м’ясо без молотка: качалка у поміч
Відбити м’ясо без молотка також допоможе качалка для тіста. Для цього скористайтеся простими кроками:
- Загорніть її в харчову плівку і починайте відбивати м’ясо.
- Також з легкістю відбити м’ясо допоможе товкачка для картопляного пюре.
- Однак пам’ятайте, що надмірне відбивання м’яса може призвести до того, що воно втратить сік і стане сухим після приготування. Важливо знати міру.
Як відбити м’ясо за допомогою сковорідки
Тильною стороною сковорідки теж добре відбивати м’ясо. В цьому випадку також важливо не перестаратися:
- Щоб все було гігієнічно, обгорніть дно сковорідки харчовою плівкою або звичайним пакетом із поліетилену.
- Наріжте м’ясо на шматки (вони повинні бути однаковими).
- Рівномірно та акуратно відбийте його сковорідкою.
Відбиваємо м’ясо за допомогою каміння
У крайніх випадках, якщо ви, наприклад, пішли на пікнік, і не відбили м’ясо вдома, допоможе і каміння. Головне – обирати те, вага якого не перевищує 300 г.
- В першу чергу промийте камінь під проточною водою.
- Камінь загорніть у кілька шарів поліетилену, перш ніж почати відбивати м’ясо.
- Відбийте та приготуйте м’ясо зручним для вас способом.