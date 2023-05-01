Мясо – один из самых любимых продуктов многих людей. Из него готовятся практически все главные блюда из рациона человека. Это и котлеты, и первые блюда, жаркое, отбивные и т. д.

Однако бывает, что для приготовления последнего блюда не хватает специального помощника – молотка. В таких случаях хозяйки прибегают к самым разным ухищрениям. Чем отбить мясо без молотка – читайте в материале.

Чем отбить мясо без молотка: кухонный нож

На самом деле он идеально справляется с отбивкой мяса. Не зря таким образом часто отбивают мясо профессиональные шеф-повара.

Чтобы отбить мясо ножом, следуйте пошаговой инструкции:

Найдите самый большой нож, который только есть на вашей кухне. Маленьким ножом вы не сможете нормально отбить мясо. Когда подходящий нож найдете, начинайте отбивать мясо не острой его стороной, а тупой. Стучите по мясу в разных направлениях, а затем переверните его и также хорошенько отбейте с помощью ножа.

Как отбить мясо с помощью бутылки

Стеклянная бутылка – еще один действенный метод отбивания мяса без молотка. Чтобы воспользоваться этим способом, соблюдайте правила:

Переверните бутылку вверх дном и горлышком бутылки отбивайте мясо. Можете также отбить мясо и донышком бутылки, если вам так удобнее. Важно, отбивать говядину стеклянной бутылкой нужно очень осторожно, ведь у этого вида мяса очень жесткие волокна. Потому бутылка может случайно расколоться, а осколки попадут на мясо. Лучше всего стеклянной бутылкой отбивается мясо курицы.

Чем отбить мясо без молотка: скалка в помощь

Отбить мясо без молотка также поможет скалка для теста. Для этого воспользуйтесь простыми шагами:

Заверните ее в пищевую пленку и начинайте отбивать мясо. Также с легкостью отбить мясо поможет пестик для картофельного пюре. Однако помните, что чрезмерная отбивка мяса может привести к тому, что оно потеряет сок и станет сухим после приготовления. Важно соблюдать меру.

Как отбить мясо с помощью сковородки

Тильной стороной сковороды тоже хорошо отбивать мясо. В этом случае также важно не переусердствовать:

Чтобы все было гигиенично, оберните дно сковородки пищевой пленкой или обычным пакетом из полиэтилена. Нарежьте мясо на куски (они должны быть одинаковыми). Равномерно и аккуратно отбейте его сковородкой.

Отбивайте мясо с помощью камней

В крайних случаях, если вы, например, пошли на пикник, и не отбили мясо дома, помогут и камни. Главное – выбирать то, вес которого не превышает 300 г.