Суперклей – незамінний помічник для відновлення речей. Та часом він може потрапити туди, де не має бути. Давайте дізнаємося, чим розчинити суперклей, коли замість допомоги він сам перетворюється на проблему.

Факти ICTV зібрали прості, доступні та ефективні способи.

Чим відтерти суперклей

Ацетон або ацетоновий засіб

Ацетон – дуже ефективний спосіб видалення суперклею. Просто намочіть пляму і залиште на кілька хвилин. Потім обережно видаліть клей.

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Олія

Нанесіть кілька крапель олії на пляму суперклею і залиште на кілька годин або навіть на ніч. Потім зніміть клей, як плівку, або зітріть.

Спеціальні засоби для видалення клею

В аптеках або будівельних магазинах продаються засоби, що ефективно видаляють суперклей. Головне, дотримуватися інструкцій, вказаних на пакованні. Серед медичних препаратів з цією метою використовують димексид.

Механічне видалення

Якщо суперклей засох і його важко відтерти, спробуйте видалити його за допомогою ножа, пилки чи полірувальної пасти. Проте зважайте, чи не пошкодите ви поверхню.

Тепер розглянемо варіанти виделання суперклею з різних типів поверхонь.

Чим розчинити суперклей на пластику

Спробуйте видалити суперклей з пластику за допомогою спирту. Ще варіант — ацетон, але він може пошкодити виріб. Тож зважте усі ризики і пробуйте.

Як прибрати суперклей з металу

Тут теж допоможе ацетон. Також можна спробувати видалити суперклей за допомогою тепла. Нагрійте металеву поверхню, наприклад, феном. Після цього знімайте клей.

Чим відмити суперклей зі шкіряних виробів та взуття

Як і в інших випадках, на допомогу першим прийде ацентон. Зважайте, щоби він не прибрав разом з клеєм і колір виробу. Попередньо можна нанести на пляму мильний розчин, що розмʼякшить її.

Як відмити суперклей з рук

Ватний диск, змочений в засобі, що містить ацентон, видалить суперклей зі шкіри рук майже миттєво. Після цього обовʼязково помийте руки з милом та змажте кремом, щоби шкіра не посохла.

Як відмити суперклей з одягу

Для тканини підійде будь-який розчинник, якщо він не пошкодить сам одяг. Для грубої фактури, що використовується в оббивці, можна використати ацетон і навіть димексид. Для тонких тканин краще застосовувати менш агресивні речовини. Спробуйте покласти річ в морозилку та потримати її там, щоби клей замерз, потім він просто обсиплеться.

Раніше ми вже розповідали, як вивести з одягу плями червоного вина.