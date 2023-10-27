Пляма від червоного вина на одязі – це, звісно, прикрість, проте, не привід позбуватися улюбленої речі. Є чимало спеціальних засобів і народних способів, які допоможуть відіпрати вино з джинсів, сукні чи кофти.

Найдієвіші поради Факти ICTV зібрали у цьому матеріалі. Головне, зважайте на матеріал, з якого зроблена річ, не затягуйте з видаленням та дотримуйтеся інструкцій.

Чим відіпрати плями від червоного вина

Окріп

Найкращий спосіб позбавитися свіжої плями не лише від вина, а й соку червоних відтінків. Проте для делікатних тканин він може виявитися згубним. Річ потрібно натягнути над каструлею чи будь-яким іншим посудом для створення ефекту сита, тоді обережно лийте згори окріп просто на пляму, поки вона повністю не зникне. Дотримуйтеся правил безпеки та не обпечіться.

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Крем для гоління

Цей спосіб допоможе вивести плями від червоного вина в домашніх умовах. Невелику кількість крему для гоління потрібно втерти в тканину у місці, де утворилася пляма. Після цього треба почекати кілька хвилин, а потім випрати одяг в машинці. На жаль, для застарілих плям від вина цей спосіб не підходить.

Суміш мила та перекису водню

Спочатку приберіть надлишок вина з тканини за допомогою чистої паперової серветки. Змішайте в посуді у рівних пропорціях перекис водню і рідке мило. Наносьте суміш на пляму, обережно втираючи. Дочекайтеся, поки пляма зникне, і періть руками чи в машинці. Цей спосіб можна випробувати і на задавненій плямі.

Господарське мило

Йдеться про звичайне коричневе мило, а не біле, що може вивести не лише вино, а й колір з матеріалу. Для делікатного одягу його краще не застосовувати, адже метод полягає у багаторазовому нанесенні та змиванні мила. Якщо річ не на вихід, але пляму треба вивести, додайте до піни оцту та соди. Шипуча суміш розʼїсть надокучливий бруд.

Зубна паста

Цей доступний спосіб доможе відіпрати плями від вина, що є не лише старими, а ще й великими. Тільки не використовуйте для цього зубну пасту з ефектом відбілювання, щоби не нашкодити кольору. Наносити потрібно лише на суху тканину, після цього вона має полежати до трьох годин, а потім можна випрати річ в машинці.

Кухонні помічники: сіль, лимон, сода, борошно

Сипучі інгрідієнти наносять на свіжу пляму, щоб увібрали рідину. Після чого їх можна класти до пралки. Як варіант, спробуйте змішати у рівних пропорціях з водою лимонний сік або лимонну кислоту. Змочіть цим розчином ватний диск та обробіть проблемне місце, а тоді виперіть. Зважайте, що цей спосіб не підходить для тонких і кольорових тканин. Білі речі можна обробити лимонним соком зі спиртом. Змішайте їх 1:1 та налийте на пляму. Хай подіє кілька хвилин, після чого річ можна прати вручну у воді 30-40 градусів.

Молоко

Ще один кухонний союзник, що стане у пригоді для виведення плям від вина з бавовни, льону, шовку та вовни. Для цього річ треба замочити у у гарячому молоці, потерти милом і залишити в молоці мінімум на годину. Після цього періть у машинці у звичному режимі.

Гліцерин

Він діє в парі зі спиртом, змішуйте компоненти в рівних пропорціях. Розчин наносять на пляму та чекають 40 хвилин, далі – перуть. Цей лайфхак непоганий для одягу з шовку чи вовни.

Нашатирний спирт

Спробуйте цей спосіб для делікатніших тканин. Розведіть чайну ложку нашатирного спирту на каструлю води. Замочіть річ у цьому розчині, потім виперіть в машинці, але не забудьте спершу прополоскати річ у холодній воді. З урахуванням аміаку, що входить до складу спирту, варто використовувати для прання засіб для делікатних речей.

Також не забувайте про наявність спеціалізованих засобів для виведення плям, що продаються в магазинах. При купівлі звертайте у вагу на те, для якого типу тканин вони призначені.