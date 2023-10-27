Пляма від червоного вина на одязі – це, звісно, прикрість, проте, не привід позбуватися улюбленої речі. Є чимало спеціальних засобів і народних способів, які допоможуть відіпрати вино з джинсів, сукні чи кофти.
Найдієвіші поради Факти ICTV зібрали у цьому матеріалі. Головне, зважайте на матеріал, з якого зроблена річ, не затягуйте з видаленням та дотримуйтеся інструкцій.
Чим відіпрати плями від червоного вина
- Окріп
Найкращий спосіб позбавитися свіжої плями не лише від вина, а й соку червоних відтінків. Проте для делікатних тканин він може виявитися згубним. Річ потрібно натягнути над каструлею чи будь-яким іншим посудом для створення ефекту сита, тоді обережно лийте згори окріп просто на пляму, поки вона повністю не зникне. Дотримуйтеся правил безпеки та не обпечіться.
- Крем для гоління
Цей спосіб допоможе вивести плями від червоного вина в домашніх умовах. Невелику кількість крему для гоління потрібно втерти в тканину у місці, де утворилася пляма. Після цього треба почекати кілька хвилин, а потім випрати одяг в машинці. На жаль, для застарілих плям від вина цей спосіб не підходить.
- Суміш мила та перекису водню
Спочатку приберіть надлишок вина з тканини за допомогою чистої паперової серветки. Змішайте в посуді у рівних пропорціях перекис водню і рідке мило. Наносьте суміш на пляму, обережно втираючи. Дочекайтеся, поки пляма зникне, і періть руками чи в машинці. Цей спосіб можна випробувати і на задавненій плямі.
- Господарське мило
Йдеться про звичайне коричневе мило, а не біле, що може вивести не лише вино, а й колір з матеріалу. Для делікатного одягу його краще не застосовувати, адже метод полягає у багаторазовому нанесенні та змиванні мила. Якщо річ не на вихід, але пляму треба вивести, додайте до піни оцту та соди. Шипуча суміш розʼїсть надокучливий бруд.
- Зубна паста
Цей доступний спосіб доможе відіпрати плями від вина, що є не лише старими, а ще й великими. Тільки не використовуйте для цього зубну пасту з ефектом відбілювання, щоби не нашкодити кольору. Наносити потрібно лише на суху тканину, після цього вона має полежати до трьох годин, а потім можна випрати річ в машинці.
- Кухонні помічники: сіль, лимон, сода, борошно
Сипучі інгрідієнти наносять на свіжу пляму, щоб увібрали рідину. Після чого їх можна класти до пралки. Як варіант, спробуйте змішати у рівних пропорціях з водою лимонний сік або лимонну кислоту. Змочіть цим розчином ватний диск та обробіть проблемне місце, а тоді виперіть. Зважайте, що цей спосіб не підходить для тонких і кольорових тканин. Білі речі можна обробити лимонним соком зі спиртом. Змішайте їх 1:1 та налийте на пляму. Хай подіє кілька хвилин, після чого річ можна прати вручну у воді 30-40 градусів.
- Молоко
Ще один кухонний союзник, що стане у пригоді для виведення плям від вина з бавовни, льону, шовку та вовни. Для цього річ треба замочити у у гарячому молоці, потерти милом і залишити в молоці мінімум на годину. Після цього періть у машинці у звичному режимі.
- Гліцерин
Він діє в парі зі спиртом, змішуйте компоненти в рівних пропорціях. Розчин наносять на пляму та чекають 40 хвилин, далі – перуть. Цей лайфхак непоганий для одягу з шовку чи вовни.
- Нашатирний спирт
Спробуйте цей спосіб для делікатніших тканин. Розведіть чайну ложку нашатирного спирту на каструлю води. Замочіть річ у цьому розчині, потім виперіть в машинці, але не забудьте спершу прополоскати річ у холодній воді. З урахуванням аміаку, що входить до складу спирту, варто використовувати для прання засіб для делікатних речей.
Також не забувайте про наявність спеціалізованих засобів для виведення плям, що продаються в магазинах. При купівлі звертайте у вагу на те, для якого типу тканин вони призначені.