Неприємно, коли біле підвіконня вкривається жовтими плямами, тож дбайливі і охайні господині намагаються всіма засобами подолати цю проблему. Які засоби дійсно ефективні та допоможуть відмити підвіконня від жовтих плям, а також про причини появи забруднень – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Чому з’являються жовті плями на підвіконні

Як правило, жовті плями на пластиковій поверхні є наслідком тривалих і частих контактів білої поверхні з водою, а також впливу ультрафіолетових променів. Часто неприємні кола з’являються у місцях, де стояли вазони з квітами, наприклад, з орхідеями. Це відбувається через рослинний пилок, який виділяють зелені красуні.

Також серед причин появи жовтих плям на підвіконні – металізований пил та вплив на поверхню добрива для рослин. Останнє містить у своєму складі агресивні хімічні речовини. Крім того, небажані кола на білому можуть залишатися внаслідок дії концентрованих миючих засобів з ароматизаторами.

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Які засоби здатні відмити жовті плями на підвіконні

Не дивлячись на те, що жовті плями досить складно вивести з білого пластикового підвіконня, існує декілька народних засобів. Головне – підібрати той, який працюватиме саме на вас.

На різних форумах рекомендують використовувати господарське мило у поєднанні із зубною пастою, пральний порошок та соду, а також суміш спирту чи оцту з водою і не тільки. Далі розглянемо використання кожного з них більш детально.

Сода + пральний порошок

В однакових пропорціях потрібно поєднати пральний порошок та соду й нанести на забруднену поверхню. Після цього за допомогою губки злегка потріть підвіконня та залиште на дві години. Далі ж промийте поверхню водою.

Засіб для миття посуду

Він гарно впорається із жиром, брудом і жовтими плямами, відбитками від клею та землі, а також колами від квіткових горщиків. На одне підвіконня потрібні будуть чверть пляшки миючого засобу та тверда щітка.

Рясно нанесіть його на поверхню і спіньте мокрою губкою, залиште на 10 хв. Після цього ретельно протріть поверхню ганчіркою. Якщо підвіконня дерев’яне – проводити варто вздовж волокон. Ну і звісно, не забудьте прибрати залишки засобу водою. Підвіконня має стати білим після двох-трьох таких обробок.

Господарське мило + зубна паста

Господарське мило потрібно нанести за допомогою щітки на всі місця, де є жовті кола. А після цього додати туди ж іще один секретний компонент – зубну пасту. Нею варто змастити найбільш серйозні місця забруднень. Краще використовувати відбілювальну пасту. Залишити цю суміш варто на 10 хв, після чого змити водою.

Спирт або оцет + сода

Вивести жовті плями можна і за допомогою спирту чи оцту з содою, але варто бути досить обережним. Попередньо потрібно захистити руки гумовими рукавичками, а оселю одразу провітрити після використання оцту. Інакше можна надихатися його парів та отримати сильну інтоксикацію організму.

Перекис водню

Добре видаляє складні плями на підвіконні перекис водню. Для очищення нанесіть рідину на губку і ретельно обробіть підвіконня. Почекайте 10 хв, після чого протріть поверхню вологою ганчіркою. Коли завершите обробку перекисом, обов’язково провітріть оселю від його парів.

Меламінова губка

Це досить корисна річ у побуті, яку радять досвідчені господині. Вона добре прибирає будь-які забруднення в оселі, зокрема й жовті плями на підвіконні. При терті й контакті з водою, губка з меламіну самостійно утворює невелику кількість піни. Тож просто достатньо змочити її та натерти підвіконня до блиску.

Якщо ж появу жовтих кіл спричинили саме миючі засоби, то позбутись ефекту за їх допомогою не вийде. У цьому випадку не обійтись без шліфування поверхні та абразивного очищення профілю. Після герметизації поверхні, профілі знову будуть ідеально білими.

І пам’ятайте, що у ситуації з брудом, який проник у саму структуру пластикової конструкції, мило і вода вже не врятують. Потрібно йти до магазину та купувати спеціальні миючі засоби.

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