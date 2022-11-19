Коти – чудові домашні улюбленці. Однак їх власники не з чуток знають, що ці кошлаті приятелі можуть завдати безлічі неприємностей.

Ці милі створіння можуть заподіяти чимало проблем. Серед найпопулярніших – подерті стіни та дивани, неприємний запах, сюрпризи у вигляді сечі на килимах чи у взутті.

Факти ICTV дізнавалися, як вивести аромат котячої сечі зі взуття.

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Як позбутися запаху котячої сечі на взутті

Якщо ваш домашній улюбленець наробив лиха у ваші черевики, діяти потрібно швидко. Адже вивести свіжу сечу набагато легше.

У такій нелегкій справі вам допоможе марганцівка. З її допомогою можна легко позбутися запаху сечі на шкіряному та темному взутті.

Вам потрібно:

Витерти забруднене місце сухою серветкою. Зробити розчин з марганцівкою. Змочити в ньому марлю чи ватний диск. Протерти черевики та промокнути їх сухою ганчіркою. Поставити взуття на свіже повітря.

Проте вивести неприємний запах з першого разу складно, тому процедуру варто повторити кілька разів.

Варто зазначити, що такий варіант не підійде для обробки світлого взуття.

Для темного шкіряного взуття ще можна використати звичайний йод. Вам необхідно:

Нанести нерозбавлений йод на ватний диск. Обробити черевики. Висушити взуття.

Якщо з першого разу не вдалося вивести запах, повторіть процедуру.

Взуття світлого кольору можна врятувати за допомогою столового оцту, який допоможе вивести неприємний аромат за лічені хвилини. Для цього потрібно:

Налийте оцет в тарілку та додайте третину води. Змочіть у розчині ганчірку або губку. Протріть або замочіть черевики в оцтовій воді. Поставте сушитися на свіжому повітрі.

Якщо котяча сеча на ваших черевиках вже давно, необхідно додати сіль:

Зʼєднайте в мисці оцет та воду у пропорції 1:1. Замочіть черевики у розчині та посипте сіллю. Через 10-15 хв промийте взуття та протріть сухою ганчіркою.

Також ви можете скористатися содою. Вона підійде для будь-якого типу взуття:

Засипте слід від сечі содою. Почекайте, поки сода вбере вологу та неприємний запах. Змийте з черевиків залишки соди.

Якщо кіт наробив шкоду давно, скористайтесь таким методом:

Розведіть соду у воді – у вас має вийти консистенція каші.

Нанесіть масу на черевик.

За допомогою старої зубної щітки втирайте соду в пляму від сечі.

Залиште взуття на 15 хв.

Коли час мине, відправте взуття у пральну машинку.

Якщо біда сталася з текстильним взуттям, його можна просто випрати або замочити у воді з милом. Але так можна вимити лише свіжу сечу.

А от взуття зі шкірозамінника та екошкіри можна обробити оцтом чи сіллю. Також підійде сода, перекис водню, камфорний спирт, лимонна кислота, гліцерин, господарське мило або спирт.

Які засоби не можна використовувати

Освіжувач повітря, дезодорант, туалетна вода, парфуми та одеколон. Ці засоби не допоможуть позбутися неприємного запаху, а навпаки посилять його.

Ароматизовані речовини під час поєднання підсилюють одне одного. В результаті, взуття вам доведеться викинути.

Будь-які речовини з хлором. Хлорка не допоможе вивести запах котячої сечі, а навпаки посилить інтерес кішки.

Взуття, оброблене хлоркою, лише стане приманкою для вашого улюбленця.