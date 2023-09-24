Літо добігло кінця, проте роботи у садівників ще вистачає, адже потрібно підготувати рослини до майбутньої зими. Чим кропити дерева восени та як проводити процедуру – Фактам ICTV розповів спеціаліст із захисту рослин від комах Олексій Колесник.

Якими розчинами можна кропити дерева у саду

Зазвичай, як препарати для обробки саду використовують залізний, мідний купорос і карбамід, але досвідчені садівники не нехтують й іншими засобами догляду за рослинами. Сучасніші препарати навіть здатні створити на поверхні рослини захисну плівку, яка придушує все хвороботворне та шкідливе, що зимує на дереві, проте не завдає шкоди самій рослині.

– Розчини залізного, мідного купоросів, Ридомілу та Хорусу – одні з найвідоміших та найефективніших для обробок саду. Що більший розвиток хвороб, то більшу концентрацію розчинів слід робити, – каже експерт.

Також деякі садівники вдаються до побілки дерев восени. Для цього вони готують суміш, поєднуючи з водою 80 г казеїнового клею, 500 г мідного купоросу і 3 гашеного кг вапна. Суміш повинна бути схожа на сметану, яку наносять на стовбури тонким шаром.

Зараз дивляться

Навіщо та як саме обробляти дерева восени

Для того, аби запобігти хворобам дерев, а також зупинити перші прояви нездужання рослини, вдаються до обробки.

– Будь-які дерева найкраще обробляти за перших проявів хвороб або перших ураженнях шкідниками. У такий спосіб більша ймовірність запобігти масовому спалаху паразитичних організмів, – говорить спеціаліст із захисту рослин.

Він запевняє, що профілактично всі плодові дерева можна обробляти залізним або мідним купоросом.

Коли обробляти дерева восени

Строки обробок залежать від типу препаратів, які садівник збирається використовувати.

– Наприклад, більшість системних засобів потрібно застосовувати, коли в рослині ще триває активний обмін речовин, коли вона ще не скинула листя й остаточно не впала у стан зимівлі. Тобто, приблизно до середини жовтня, – пояснює експерт.

Він зауважує, що контактні препарати, такі, як залізний і мідний купорос, найкраще використовувати, коли рослина вже скинула листя. В іншому разі дерево може отримати опіки.

Як саме обробляти дерева восени: покрокова інструкція

По-перше, під час роботи із будь-якими розчинами дотримуйтеся правил безпеки – використовуйте спеціальні рукавички, спецодяг і респіраторну маску.

Крок 1. Підготуємо розчин

Дотримуючись усіх заходів безпеки роботи з хімічними препаратами, потрібно розбавити його у невеликій кількості теплої води, потім долити решту, контролюючи концентрацію у межах вказаних в інструкції.

Так, наприклад, для приготування розчину мідного купоросу, який здатен захистити дерева від борошнистої роси, гниття, плямистостей, потрібно розчинити 100 грамів гранул в одному літрі води. Для молодих дерев достатньо 2 літрів суміші, для обробки інших потрібно до 10 літрів.

Крок 2. Обробляємо дерева з пульверизатора

Щоби покропити дерева, використовуйте лише чистий пульверизатор. Там не повинно бути сторонніх рідин та бруду.

– З чистого, ретельно промитого обприскувача ретельно обробляйте рослини, приділяючи особливу увагу найстарішим гілкам і деревам, якщо обприскування проводиться контактними препаратами, – додає Колесник.

Пам’ятайте про те, що всі препарати для обробки дерев – контактної дії, тобто ефективні за безпосереднього потраплянні на спори, яйця або личинки. Тому дуже важливо дерева й чагарники під час таких обробок окропляти повністю, від верхівки до низу стовбура. Крім того, потрібно покропити і пристовбурові кола рослини, оскільки там теж можуть залишатися зимуючі спори.

Тож краще за все використовувати сучасні бензинові або електричні обприскувачі, які можуть створювати невеликий туман із засобів та проникнути у найдрібніші пори і тріщини кори.

Важливо обприскування проводити до перших заморозків, виключно в суху та безвітряну погоду.

До речі, раніше Факти ICTV публікували детальну інструкцію, як обприскувати дерева залізним купоросом восени.