Лето подошло к концу, однако работы у садоводов еще хватает, ведь нужно подготовить растения к предстоящей зиме. Чем опрыскивать деревья осенью и как проводить процедуру — Фактам ICTV рассказал специалист по защите растений от насекомых Алексей Колесник.

Какими растворами можно обработать деревья в саду

Обычно в качестве препаратов для обработки сада используют железный, медный купорос и карбамид, но опытные садоводы не пренебрегают и другими средствами ухода за растениями. Более современные препараты даже способны создать на поверхности растения защитную пленку, которая подавляет все болезнетворное и вредное, зимующее на дереве, при этом не нанося вреда самому растению.

— Растворы железного, медного купороса, Ридомила и Хоруса — одни из самых известных и эффективных для обработок сада. Чем сильнее распростронилась болезнь, тем больше концентрацию раствора следует делать, — говорит эксперт.

Также некоторые садоводы прибегают к побелке деревьев осенью. Для этого они готовят смесь, соединяя с водой 80 г казеинового клея, 500 г медного купороса и 3 гашеной кг извести. Смесь должна быть похожа на сметану, которую наносят на стволы тонким слоем.

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Зачем и какие именно обрабатывать деревья осенью

Для того, чтобы предотвратить болезни деревьев, а также остановить первые проявления недомогания растения, и прибегают к обработке.

— Любые деревья лучше всего обрабатывать при первых проявлениях болезней или первых поражениях вредителями. Таким образом больше вероятность предотвратить массовую вспышку паразитических организмов, — говорит специалист по защите растений.

Он уверяет, что в качестве профилактики все плодовые деревья можно обрабатывать железным или медным купоросом.

Когда обрабатывать деревья осенью

Сроки обработок зависят от типа препаратов, которые садовод собирается использовать.

— Например, большинство системных средств нужно применять, когда в растении еще идет активный обмен веществ, когда оно еще не сбросило листья и окончательно не впало в состояние зимовки. То есть, примерно до середины октября, — объясняет эксперт.

Но при этом контактные препараты, такие, как железный и медный купорос, лучше всего использовать, когда растение уже сбросило листья. В противном случае дерево может получить ожоги.

Как именно обрабатывать деревья осенью: пошаговая инструкция

Во-первых, при работе с любыми растворами соблюдайте правила безопасности — используйте специальные перчатки, спецодежду и респираторную маску.

Шаг 1. Подготавливаем раствор

Соблюдая все меры безопасности работы с химическими препаратами, нужно разбавить препарат в небольшом количестве теплой воды, затем долить остальное, контролируя концентрацию в пределах, указанных в инструкции.

Так, например, для приготовления раствора медного купороса, который способен защитить деревья от мучнистой росы, гниения, пятнистости, нужно растворить 100 граммов гранул в одном литре воды. Для молодых деревьев достаточно 2 литров смеси, для обработки остальных нужно до 10 литров.

Шаг 2. Обрабатываем деревья из пульверизатора

Для того, чтобы обработать деревья используйте только чистый пульверизатор. Там не должно быть посторонних жидкостей и грязи.

— Из чистого, тщательно промытого опрыскивателя тщательно обрабатывайте растения, уделяя особое внимание старым ветвям и деревьям, если опрыскивание проводится контактными препаратами, — добавляет Колесник.

Помните о том, что все препараты для обработки деревьев — контактного действия, то есть эффективны при непосредственном попадании на споры, яйца или личинки. Поэтому очень важно деревья и кустарники во время таких обработок опрыскивать целиком, от верхушки до низа ствола. Кроме того, нужно обрызгать и приствольные круги растения, поскольку там тоже могут оставаться зимующие споры.

Поэтому лучше всего использовать современные бензиновые или электрические опрыскиватели, которые способны создавать небольшой туман из средств и проникнуть в мельчайшие поры и трещины коры.

Важно опрыскивание проводить до первых заморозков, исключительно в сухую и безветренную погоду.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали подробную инструкцию, как опрыскивать деревья железным купоросом осенью.