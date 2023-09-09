Залізний купорос, який ще має хімічну назву сульфат заліза, неабияк популярний серед садівників. І все через те, що він має досить широке застосування, а також невисоку ціну. Спеціаліст із захисту рослин та комах Олексій Колесник пояснив, для чого садівники вдаються до обприскування дерев залізним купоросом восени, а також як проводити цю процедуру.

Як виглядає залізний купорос та застосування

На вигляд залізний купорос – це своєрідний кристалічний порошок, який має блідо-зелене забарвлення. Ця речовина є кристалогідратом, а все тому, що кожна його молекула з’єднується з сімома молекулами води. Він підходить для обробки будь-яких садових дерев.

Обприскування дерев залізним купоросом восени необхідно, якщо ви хочете вберегти рослину від хвороб та комах-шкідників, які часто зимують у пористій структурі, наприклад, лишайників.

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– Залізний купорос знищує лишайники, мохи та міцелій грибків, якщо вони на поверхні дерева. Також купорос може насичувати рослину залізом, що необхідно для фотосинтезу, – пояснює експерт.

Крім того, залізний купорос використовують для побілки стовбурів садових дерев восени або навесні. Він є гарним цілющим засобом, що заліковує ранки на стовбурах. Залізним купоросом обприскують старі дерева для їх укріплення, а також у профілактичних цілях обробляють виноград.

Коли потрібно обприскувати дерева залізним купоросом

Одновідсотковий розчин залізного купоросу можна використовувати протягом вегетації, тобто під час активного періоду життєдіяльності рослин, а також за перших ознак хвороб парші, борошнистої роси, гнилей та різних плямистостей.

Довідка. Плямистості – це захворювання, які вражають усі листяні рослини: від газонної трави до дерев, вік рослин не має значення. Плями ж утворюються в місцях відмирання уражених інфекцією тканин.

П’ятивідсотковий розчин залізного купоросу потрібно використовувати, коли рослина скинула все листя, найкраще це робити наприкінці листопаду.

Для обприскування троянд можна взяти 0,3-відсоткову суміш, а для обробки ягідних чагарників підійде чотиривідсотковий розчин.

Залізний купорос починає діяти через кілька годин, але максимальний ефект досягається лише через 24 години. Тож якщо на вулиці дощ, обробляти дерево доведеться кілька разів.

Як правильно обприскувати дерева залізним купоросом

Перше, про що варто попіклуватися – це безпека, адже хоч залізний купорос має невисоку токсичність, потрапляння на слизові оболонки або шкірні покриви може спричинити їх пошкодження. Отже, для того аби проводити процедуру, вам знадобляться респіратор, рукавички та, бажано, захисні окуляри.

– Крім того, залежно від концентрації вашого залізного купоросу, згідно з інструкцією, його варто розбавити у чистому обприскувачі, – говорить експерт.

Після цього можна ретельно обробляти дерево, приділяючи особливу увагу найстарішим гілкам, адже вони мають більшу товщину, ніж молоді.

Пам’ятайте, що неправильна обробка залізним купоросом може призвести до загибелі рослини. Тож уважно вивчайте інструкцію.

Обробляти варто лише листяні дерева, уражені грибковими хворобами або ті, які хочете підживити порцією заліза.

Чи може нашкодити обприскування залізним купоросом

Все залежить від дозування, запевняє експерт.

– Високі концентрації залізного купоросу можуть нашкодити будь-якому живому організму, саме тому ним бажано обробляти тільки дерева без листків, адже кора дерева – це відмерлі клітини, які ніяк не постраждають від обробок.

Крім того, у боротьбі зі шкідливими комахами залізний купорос є малоефективним. Для їх повної ліквідації знадобляться додаткові препарати.

Чудовою альтернативою залізному купоросу можуть бути засоби системної дії, які знищують патогенних мікроорганізмів зсередини.

До речі, раніше експерт розповів Фактам ICTV, чи варто поливати марганцівкою квіти та які не можна.