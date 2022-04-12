Коли немає можливості помити голову і немає сухого шампуню, освіжити волосся можна домашніми засобами. Напевно, у вас знайдеться вдома борошно, глина, харчовий крохмаль або какао. Докладніше про те, чим можна замінити сухий шампунь, у матеріалі.

Будь-який порошкоподібний засіб необхідно посипати на волосся, трохи помасажувати і добре вичесати. Також можна розподілити його рушником.

Борошно замість сухого шампуню. Підійде для світлого волосся, оскільки на темному його швидше за все буде видно. Якщо у вас є борошно грубого помолу, то краще використовуйте його, оскільки воно не таке біле.

Глина замість сухого шампуню. Цей продукт просто незамінний у будь-якій косметичці, причому зазвичай коштує недорого. Ви можете вибрати або звичайну глину, або чорну (вона якраз підійде для темного волосся), або білу (підійде власницям світлого волосся).

Харчовий крохмаль замість сухого шампуню. Невелика кількість крохмалю добре розподіляється по волоссю і чудово поглинає жир зі шкіри голови.

Какао замість сухого шампуню. Цей засіб підійде для каштанового волосся, крім того, ви будете приємно пахнути чорним шоколадом.

Дитяча присипка замість сухого шампуню. Вона здатна прибрати запалення та допомагає з проблемою жирного волосся. Візьміть чайну ложку дитячої присипки, по проділах розподіліть присипку і помасажуйте пальцями. Вона прибере жир, вологу та залишки засобів для укладки.

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