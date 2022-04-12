Когда нет возможности помыть голову и нет сухого шампуня, освежить волосы можно домашними средствами. Наверняка у вас найдется дома мука, глина, пищевой крахмал или какао. Подробнее о то, чем можно заменить сухой шампунь, далее в материале.

Любое порошкообразное средство необходимо посыпать на волосы, немного помассировать и хорошо вычесать. Также можно распределить его полотенцем.

Мука вместо сухого шампуня. Она подойдет для светлых волос, так как на темных ее скорее всего будет видно. Если у вас есть мука грубого помола, то лучше используйте ее, так как она не такая белая.

Глина вместо сухого шампуня. Этот продукт просто незаменим в любой косметичке, при чем, обычно стоит недорого. Вы можете выбрать либо обычную глину, либо черную (она как раз подойдет для темных волос), либо белую (подойдет обладательницам светлых волос).

Пищевой крахмал вместо сухого шампуня. Небольшое количество крахмала хорошо распределяется по волосам и отлично поглощает жир с кожи головы.

Какао вместо сухого шампуня. Это средство подойдет для каштановых волос, кроме того, вы будете приятно пахнуть черным шоколадом.

Детская присыпка вместо сухого шампуня. Она способна убрать воспаление и помогает с проблемой жирных волос. Возьмите чайную ложку детской присыпки, по проборам распределите присыпку и помассируйте пальцами. Она уберет жир, влагу и остатки средств для укладки.

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