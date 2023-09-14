Під час роботи генератора ви можете помітити, що рівень пального низький. Тому одразу виникає питання, чи варто зупиняти його роботу, щоб залити бензин. Насправді це погана ідея.

Чому не можна заправляти генератор бензином під час його роботи — Факти Life дізнавалися у фахівців компанії Генератор ЮА.

– Заправлення чи дозаправлення генератора допускається тільки після повної зупинки двигуна, – наголошують у компанії Генератор ЮА.

Це елементарне правило безпеки, адже якщо заправляти генератор під час роботи, то на вас може очікувати низка “пригод”: знайомство з бійцями ДСНС, не найприємніша “відпустка” в опіковому відділенні лікарні.

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– Якщо порушувати це правило – може виникнути загроза займання генератора, – зазначають фахівці.

Тому зупиніть його роботу, почекайте 15-20 хв, поки він охолоне, і вже тоді заливайте пальне.

– Якщо запланована тривала експлуатація генератора, можна встановити та підключити додаткові баки, які забезпечать тривалу роботу та можливість дозаправлення, – розповідають у компанії.

Фахівці зазначають, що у будь-якому випадку генератор періодично варто зупиняти заради охолодження.