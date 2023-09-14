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Можно ли заливать бензин во время работы генератора — ответ экспертов

14 сентября 2023, 18:46
Евгения Шапоренко журналистка, выпускающая редактор YouTube-канала Факты ICTV
Можно ли заливать бензин во время работы генератора

Во время работы генератора можно заметить, что уровень топлива низкий. Поэтому сразу возникает вопрос, нужно ли останавливать работу генератора, чтобы залить бензин. На самом деле это плохая идея.

Почему нельзя заправлять генератор бензином во время его работы — Факты Life узнавали у специалистов компании Генератор ЮА.

— Заправка или дозаправка генератора допускается только после полной остановки двигателя, — отмечают в компании Генератор ЮА.

Это элементарное правило безопасности, ведь если заправлять генератор во время работы, вас может ожидать ряд “приключений”: знакомство с бойцами ГСЧС, неприятный “отпуск” в ожоговом отделении больницы.

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— Если нарушать это правило – может возникнуть узгоза возгорания генератора, — отмечают специалисты.

Поэтому остановите работу генератора, подождите 15-20 мин., пока он остынет, и уже тогда заливайте топливо.

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— Если запланирована длительная эксплуатация генератора, можно установить и подключить дополнительные баки, которые обеспечат длительную работу и возможность дозаправки, — рассказывают в компании.

Специалисты отмечают, что в любом случае генератор периодически следует останавливать для охлаждения.

— Надо учесть, что все генераторы воздушного охлаждения нуждаются в регулярных остановках на охлаждение, согласно рекомендациям производителя, во время которых удобно осуществлять дозаправку, — добавляют в компании Генератор ЮА.

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Бензин Отключение электроэнергии
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