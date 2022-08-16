Втрата рідної людини – велике горе та моральне потрясіння для усіх близьких. Через великий стрес, люди часто забувають, що є певні забобони та прикмети, яких варто дотримуватись, аби душа покійного спокійно відійшла в потойбічний світ.

Прикмет пов’язаних з похованням безліч і кожен сам вирішує вірити в них чи ні. Проте наші пращури не просто вірили, вони вважали ці правила обов’язковими та беззаперечними.

Чи можна прибирати в оселі після похорон та як робити це правильно – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Прибирання після похорону

Прибирати відразу після похорону не варто. Душа має попрощатися зі своїм домом та спокійно відійти. Тому починати генеральне прибирання варто через 10 днів після похорону.

Проте це прибирання не буде схоже на класичне.

Передусім, велику увагу під час миття оселі слід приділяти підлозі, люди вірили, що саме її потрібно відмити від поганої енергетики.

До того ж, робити це потрібно правильно. Існує давня традиція – мити підлогу після похорону потрібно в напрямку від порога до того місця, де лежало тіло покійного.

Раніше вважалося, що таким способом можна заплутати сліди покійного, його душа не зможе знайти дорогу назад і піде спокійно.

Важливо, що усі ганчірки та віники, які використовувалися під час прибирання, обов’язково потрібно утилізувати. В жодному випадку їх більше не можна використовувати.

Крім того, починати прибирання поки тіло ще лишається в оселі – заборонено. Вважається, що так ви тривожите душу Це потрібно робити лише після поховання.

Правила прибирання оселі після похорону людини:

Під час миття підлоги, обов’язково додайте в воду сіль – вона допоможе позбутися негативної енергетики. До речі, спеціальні миючі засоби можна не використовувати.

До прибирання не допускаються вагітні, діти, і жінки-родичі померлого. Бажано, Під час прибирання їм краще взагалі піти з будинку.

Весь інвентар, який використовувався у прибиранні варто викинути. Інакше процедура вважається безглуздою.

Варто одягнути спеціальні рукавички.

Не можна допускати до прибирання сторонніх людей.

Мити підлогу варто чоловіку, який не є кровним родичем покійного.

Рекомендують винести з оселі усі речі небіжчика, аби душа не повернулась.

Під час прибирання варто кілька разів замінювати воду.

Перед початком прибирання варто перевернути стільці чи інші меблі на яких стояла труна (якщо є можливість, їх краще взагалі винести з будинку).

Що буде, якщо не прибрати

Наші предки дійсно вважали прибирання важливим правилом після поховання. Тому деякі люди й досі вірять у наслідки ігнорування прибирання: