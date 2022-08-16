Потеря родного человека — большое горе и моральное потрясение для всех близких. Из-за большого стресса, люди часто забывают, что есть определенные суеверия и приметы, которых стоит придерживаться, чтобы душа покойного спокойно отошла в потусторонний мир.

Примет связанных с захоронением множество и каждый сам решает верить в них или нет. Однако наши предки не просто верили, они считали эти правила обязательными и неоспоримыми.

Можно ли убирать в доме после похорон и как делать это правильно — смотрите в материале Фактов ICTV.

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Уборка после похорон

Убирать сразу после похорон не стоит. Душа должна попрощаться со своим домом и спокойно отойти. Поэтому начинать генеральную уборку стоит через 10 дней после похорон.

Однако эта уборка не будет похожа на классическую.

Прежде всего, большое внимание во время мытья дома следует уделять полу, люди верили, что именно его нужно отмыть от плохой энергетики.

К тому же, делать это нужно правильно. Существует давняя традиция — мыть пол после похорон нужно в направлении от порога к тому месту, где лежало тело покойного.

Раньше считалось, что таким способом можно запутать следы покойного, его душа не сможет найти дорогу назад и уйдет спокойно.

Важно, что все тряпки и веники, которые использовались во время уборки, обязательно нужно утилизировать. Их ни в коем случае нельзя использовать повторно.

Кроме того, начинать уборку пока тело еще остается в доме — запрещено. Считается, что так вы тревожите душу это нужно делать лишь после погребения.

Правила уборки дома после похорон человека:

Во время мытья пола, обязательно добавьте в воду соль — она поможет избавиться от негативной энергетики. Кстати, специальные моющие средства можно не использовать.

К уборке не допускаются беременные, дети, и женщины-родственники умершего. Желательно, Во время уборки им лучше вообще уйти из дома.

Весь инвентарь, который использовался в уборке стоит выбросить. Иначе процедура считается бессмысленной.

Стоит одеть специальные перчатки.

Нельзя допускать к уборке посторонних людей.

Мыть пол стоит мужчине, который не является кровным родственником покойного.

Рекомендуют вынести из дома все вещи покойника, чтобы душа не вернулась.

Во время уборки стоит несколько раз заменять воду.

Перед началом уборки стоит перевернуть стулья или другую мебель на которой стоял гроб (если есть возможность, их лучше вообще вынести из дома).

Что будет, если не убрать

Наши предки действительно считали уборку важным правилом после захоронения. Поэтому некоторые люди до сих пор верят в последствия игнорирования уборки: