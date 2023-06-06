Миття сковорідок – не найулюбленіше заняття для господинь. Адже на них накопичується не тільки жир, а й з’являються сильні забруднення, які важко усунути звичайними засобами для миття посуду.

Тому багато господинь часто використовують для миття сковорідок кип’яток. Однак чи можна мити гарячу сковорідку холодною водою – читайте в матеріалі.

Чи можна мити гарячу сковорідку холодною водою

Мити сковорідку холодною водою, незалежно від покриття, не можна. Варто зачекати, поки посуд стане кімнатної температури. Якщо ви не хочете викидати на смітник улюблену сковорідку та дбаєте про те, аби якість покриття не погіршилася, варто трішки зачекати після приготування їжі.

Що буде, якщо помити гарячу сковорідку холодною водою

Наслідки після такого миття можуть бути різними. Наприклад:

сковорідка може деформуватися;

покритися тріщинами;

на антипригарному покритті може з’явитися здуття.

Як правильно мити сковорідку

Якщо потрібно негайно очистити брудну сковорідку, дотримуйтесь покрокової інструкції:

Налийте в сковорідку теплу воду та поставте на маленький вогонь. Додайте у воду трішки мийного засобу та зніміть з вогню. Після охолодження посуду очистьте залишки їжі за допомогою м’якої губки та мийного засобу. Витріть посуд паперовими рушничками.