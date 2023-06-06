Мытье сковородок – не самое любимое занятие для хозяек. Ведь на них скапливается не только жир, но и появляются сильные загрязнения, трудно устраняемые обычными средствами для мытья посуды.

Поэтому многие хозяйки часто используют для мытья сковородок кипяток. Однако можно ли мыть горячую сковороду холодной водой – читайте в материале.

Можно ли мыть горячую сковороду холодной водой

Мыть сковороду холодной водой, независимо от покрытия, нельзя. Следует подождать, пока посуда станет комнатной температуры. Если вы не хотите выбрасывать на свалку любимую сковороду и заботитесь о том, чтобы качество покрытия не ухудшилось, стоит немного подождать после приготовления пищи.

Что будет, если помыть горячую сковороду холодной водой

Последствия после такой мойки могут быть разными. К примеру:

сковорода может деформироваться;

покрыться трещинами;

на антипригарном покрытии может появиться вздутие.

Как правильно мыть сковороду

Если нужно немедленно очистить грязную сковороду, следуйте пошаговой инструкции:

Налейте в сковороду теплую воду и поставьте на огонь. Добавьте в воду немного моющего средства и снимите с огня. После охлаждения посуды очистите остатки пищи мягкой губкой и моющим средством. Вытрите посуду бумажными полотенцами.