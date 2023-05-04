Выращивание чеснока не требует много времени и сил. Однако вскоре после того, как чеснок взошел, огородники могут увидеть, что листья растения желтеют, а до сбора еще далеко.

Факты ICTV рассказывают, почему желтеют листья чеснока и что с этим делать.

Почему желтеет чеснок

Чеснок может желтеть по нескольким причинам.

Распространенной причиной являются заморозки . Если посадить растение слишком рано, оно может стать жертвой морозов.

. Если посадить растение слишком рано, оно может стать жертвой морозов. Листья чеснока могут пожелтеть из-за чрезмерной влажности земли. На это влияет как полив, так и природные факторы (дождь, влажность почвы).

земли. На это влияет как полив, так и природные факторы (дождь, влажность почвы). Кроме этого, перья чеснока желтеют тогда, когда на грядках появляется большое количество вредителей или в почве недостаточно нужных микроэлементов.

Чем поливать чеснок, когда он желтеет — народные методы

Когда вы определились с причиной желтых листьев, стоит подумать о подкормке чеснока.

Если чеснок пожелтел из-за заморозков, нужно воспользоваться био-стимуляторами, имеющими антистрессовый эффект. Это может быть Эпин, Циркон и другие.

Если перья чеснока начали желтеть из-за чрезмерной влажности, необходимо приостановить дополнительные поливы на несколько дней. Впоследствии подкармливать растение водой раз в две недели. При повышенной температуре и сухости можно делать это чаще.

Если вы обнаружили на чесноке присутствие таких вредителей, как луковая муха, долгоносик, журчалка, воспользуйтесь народными методами.

разведите 250 г соли на 10 литров воды и поливайте чеснок. Через 10-14 дней подкормите растение специальным препаратом от вредителей;

на 8 литров воды потребуется 50 г нашатырного спирта. Опрыскивайте грядки вечером.

Для профилактики от вредителей перед посадкой необходимо протравливать чеснок в фунгициде.

Если в почве недостаточно азота и микроэлементов:

разведите 10 литров воды, 6 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 6 г сульфата калия. Поливайте грядки (10 литров на 1 квадратный метр);

также при такой проблеме можно воспользоваться мульчированием с перегноем или же развести 2 столовые ложки мочевины на 7 литров воды и полить чеснок.

Чем обработать чеснок от болезней

Чеснок уязвим к грибковым болезням, особенно при неправильном уходе.

Ржавчина

Ржавчина может появиться как на чесноке, так и на луке. Остановить эту болезнь поможет срезание пораженных листьев. А для профилактики нужно применить 1% бордоскую смесь или же специальные фунгициды.

Ложная мучнистая роса или же пероноспороз

Грибок, который может уничтожить урожай. Он проявляется желтыми пятнами. При этой болезни стоит обеспечить листьям чеснока сухость. Поливать растение нужно только под корни. Для профилактики и лечения при первых признаках следует применить специальные фунгициды (20-30 г на 5-7 л воды). Обрабатывать ими следует 3-4 раза за весь сезон с перерывом в 10-15 дней.

Белая гниль

Ярким признаком этой болезни является раннее пожелтение листьев. Грибок селится на донышке головки. Тогда можно увидеть белый пух на корнях чеснока.

Чтобы избежать этой болезни, важно перед высадкой отбирать только здоровые зубчики чеснока. Если белая гниль уже присутствует на растениях, нужно воспользоваться фунгицидами.

Фузариоз

Розовый налет на корешках чеснока — явный признак фузариоза. Эта болезнь поражает посевной материал в земле и зубчики чеснока начинают гнить.

Профилактика и борьба с фузариозом ничем не отличается от борьбы с другими грибками. Нужно тщательно осматривать и отбирать семена перед посевом, при наличии болезни стоит обработать специальными препаратами.