Усім відомо, що коти схильні до захворювання лишаєм. Лишай викликає не лише дискомфортні відчуття, але і негативно впливає на здоров’я котика – відкриті рани стають головним джерелом попадання в організм мікробів та бактерій.

Кожному власнику пухнастика, потрібно знати як боротися з лишаєм. Як лікувати лишай у кота – читайте в нашому матеріалі.

Причини появи лишаю

Хворобу можуть спровокувати різноманітні мікроорганізми, наприклад, Trichophyton, Microsporum canis, Microsporum gypseum.

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Перший різновид бактерій – це збудник грибка під назвою трихофтія. Останні два призводять до виникнення на шкірі вихованця грибкових ран.

Котячий лишай може з’явитися, якщо тварина довго перебуває у місці з цими мікроорганізмами або контактує з заразними котами.

Варто зазначити, що лишай проявляється не відразу після зараження. Спочатку організм тварини намагається самостійно впоратись, якщо ж не виходить – з’являються перші ознаки хвороби.

Якщо у вашого кота на шкірі почали з’являтися великі плями – це перша ознака зараження лишаєм.

Як лікувати лишай

Варто розуміти, що лишай – проблема серйозна, тому по можливості потрібно показати котика ветеринару. Лікар назначить якісне лікування, тому хвороба мине швидко та безболісно.

При цьому ветеринар буде звертати увагу на породу, вік, загальний стан та імунну систему кота. Лише після цього назначить правильне лікування.

Не слід забувати, що навіть після терапії на кішці можуть залишитися шкідливі мікроорганізми. Саме тому, після лікування, рекомендується повторне проходження обстеження на наявність грибків.

Варто розуміти, що лишай буває різний, відповідно, лікується він теж по різному. Якщо проблема не серйозна, його можна вивести мазями, якщо ж випадок запущений – призначається терапія та сильні медикаменти.

Якщо ви помітили перші появи лишаю, ви можете купити в аптеці спеціальні протигрибкові засоби та обробляти уражені місця кішки.

Також сьогодні є багато спеціальних спреїв та інших засобів, які допоможуть здолати хворобу. Проте перед застосуванням, все ж слід проконсультуватися з лікарем.

Щоб вилікувати лишай у кішки, окрім медикаментозної терапії потрібно вжити ряд заходів. Перш за все, продезінфікуйте всі поверхні в оселі водою з додаванням хлорки, оцту, хлоргексидину, спирту, розчином господарського мила з содою.

М’які іграшки, підстилку бажано викинути, замінивши новими. М’які меблі слід обробити оцтовим розчином або парогенератором.

Постільну білизну та рушники випріть у гарячій воді хлоровмісним відбілювачем.

Таке прибирання в домі потрібно проводити регулярно протягом усього курсу лікування.

Правила догляду за хворою кішкою

Хвору кішку потрібно не лише лікувати спеціальними препаратами.

Аби хвороба не поширювалась, варто дотримуватись кількох правил: