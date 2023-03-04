Виварювання білизни – усім знайомий спосіб повернути речам чистоти та привабливості. До появи пральних машинок, наші бабусі постійно використовували цей методом, аби зберігати білизну чистою та стерильною.

Сьогодні виварювання білизни користується меншою популярністю, ніж кілька десятків років тому. Факти ICTV дізнавалися, навіщо люди раніше виварювали білизну та чи є сенс робити це зараз.

Що передбачає виварювання білизни та навіщо це робили

Раніше люди виварювали білизну з метою видалення плям, запахів та бактерій з тканин. У той час, коли не було доступу до сучасних пральних машин та спеціальних мийних засобів, виварювання білизни було дуже популярним способом очищення одягу.

Зараз дивляться

Крім того, раніше більшість одягу виготовлялося з натуральних тканин. Аби повернути натуральним матеріалам чистоту доводилося виварювати речі. Тому кілька десятків років кип’ятіння речей було основним методом прання.

Виварювання білизни містить випаровування води разом із додаванням спеціальних засобів (попіл, сода, мило, хлорка тощо). Простими словами, наші бабусі варили речі у воді з додаванням секретних компонентів.

– Під час виварювання білизни з додаванням попелу або соди, бактерії та забруднення видаляються шляхом окиснення та хімічних реакцій. Крім того, попіл та сода збільшували pH води, що також допомагало у видаленні бактерій.

Відомо, що обробка за допомогою високотемпературного впливу дає можливість провести дезінфекцію одягу, тому раніше це користувалося великою популярністю. Крім того, виварювання білизни допомагало уникати захворювань та неприємних ароматів.

Чи є сьогодні сенс виварювати білизну?

У сучасному світі, завдяки пральним машинам та мийним засобам, виварювання білизни не є необхідним процесом для очищення та дезінфекції тканин. Проте навіть сьогодні, люди користуються цим методом.

Наприклад, якщо на білизні після прання залишилися плями від бруду, одяг почав тьмяніти, необхідно продезінфікувати речі, можна використовувати виварювання як додатковий спосіб очищення та дезінфекції.

Варто зазначити, що виварювання може бути шкідливим для деяких тканин, особливо для кольорової білизни, яка може втратити свій колір або пошкодити структуру тканини.

Якщо ви плануєте виварювати білизну, перевірте, чи підходить тканина для цього процесу та дотримуйтеся інструкцій з догляду за одягом, щоб уникнути її пошкодження.

Крім того, не зайвим буде час від часу виварювати дитячі, медичні чи гігієнічні речі (рушники, білизну, постільну білизну). Річ у тім, що пральна машинка може прибрати помітний бруд, але залишає бактерії на речах.

Попри те, що більшість сучасних побутових засобів мають антибактеріальний ефект, все ж трапляються випадки, коли прокип’ятити речі буде надійніше. Фахівці радять виварювати білизну:

при дезінфекції речей хворого;

щоб вивести плями з одягу — жир, кров, вино тощо;

щоб відбілити та зробити білизна свіжою;

для зменшення ризику виникнення алергічних реакцій.

Як правильно виварювати білизну?

Спершу радимо перевірити, чи підходить матеріал для виварювання. Не всі тканини можна варити, тому переконайтеся, що ваша білизна підходить для такого процесу. Далі усе просто:

Налийте воду в велику каструлю та додайте соду, господарське мило, порошок, нашатир з перекисом чи хлорку. Зазвичай достатньо додати 1-2 ст. л. на кожні 4-5 л води. Постате каструлю на вогонь та доведіть воду до кипіння. Вкиньте у каструлю потрібну білизну та усе ретельно перемішайте. Виварюйте білизну протягом 30-60 хв. За цей час мають зникнути плями, бруд та бактерії. По закінченню часу дістаньте речі з води та дайте їм охолонути. Сполосніть білизну під проточною водою. Це допоможе позбутися залишків хімічних засобів. Після цього розвісьте білизну та висушіть її. Не варто сушити речі під прямими сонячними променями, це може пошкодити тканину.