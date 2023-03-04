Вываривание белья — всем знакомый способ вернуть вещам чистоту и привлекательность. До появления стиральных машинок, наши бабушки постоянно пользовались этим методом, чтобы хранить белье чистым и стерильным.

Сегодня выварка белья пользуется меньшей популярностью, чем несколько десятков лет назад. Факты ICTV узнавали, зачем люди раньше вываривали белье и есть ли смысл делать это сейчас.

Что предполагает вываривание белья и зачем это делали

Раньше люди вываривали белье с целью удаления пятен, запахов и бактерий с тканей. В то время, когда не было доступа к современным стиральным машинам и специальным моющим средствам, вываривание белья было очень популярным способом очистки одежды.

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Кроме того, раньше большинство одежды изготавливалось из натуральных тканей. Чтобы вернуть натуральным материалам чистоту, приходилось вываривать вещи. Поэтому несколько десятков лет вываривание вещей было основным методом стирки.

Вываривание белья предполагает испарение воды вместе с добавлением специальных средств (пепел, сода, мыло, хлорка и т.д.). Простыми словами, наши бабушки варили вещи в воде с добавлением секретных компонентов.

— Во время вываривания белья с добавлением пепла или соды, бактерии и загрязнения удаляются путем окисления и химических реакций. Кроме того, пепел и сода увеличивали pH воды, что также помогало в удалении бактерий.

Известно, что обработка с помощью высокотемпературного воздействия дает возможность провести дезинфекцию одежды, поэтому раньше это пользовалось большой популярностью. Кроме того, вываривание белья помогало избежать заболеваний и неприятных ароматов.

Есть ли сегодня смысл вываривать белье?

В современном мире, благодаря стиральным машинам и моющим средствам, вываривание белья не является необходимым процессом для очистки и дезинфекции тканей. Однако даже сегодня, люди пользуются этим методом.

Например, если на белье после стирки остались пятна от грязи, одежда начала тускнеть, необходимо продезинфицировать вещи, можно использовать вываривание как дополнительный способ очистки и дезинфекции.

Стоит отметить, что вываривание может быть вредным для некоторых тканей, особенно для цветного белья, которое может потерять свой цвет или повредить структуру.

Если вы планируете вываривать белье, проверьте, подходит ли ткань для этого процесса, и следуйте инструкциям по уходу за одеждой, чтобы не повредить ее.

Кроме того, не лишним будет время от времени вываривать детские, медицинские или гигиенические вещи (полотенца, белье, постельное белье). Дело в том, что стиральная машинка может убрать заметную грязь, но оставляет бактерии на вещах. Поэтому время от времени стоит вываривать определенную категорию вещей.

Специалисты советуют вываривать белье:

при дезинфекции вещей больного;

чтобы удалить пятна с одежды — жир, кровь, вино и т. д;

чтобы отбелить и сделать белье свежим;

для уменьшения риска возникновения аллергических реакций.

Как правильно вываривать белье?

Сперва советуем проверить, подходит ли материал для вываривания. Не все ткани можно варить, поэтому убедитесь, что ваше белье подходит для такого процесса. Дальше все просто:

Налейте воду в большую кастрюлю и добавьте соду, хозяйственное мыло, порошок, нашатырь с перекисью или хлорку. Обычно достаточно добавить 1-2 ст. л. на каждые 4-5 л воды. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите воду до кипения. Бросьте в кастрюлю нужное белье и все тщательно перемешайте. Вываривайте белье в течение 30-60 мин. За это время должны исчезнуть пятна, грязь и бактерии. По истечении времени достаньте вещи из воды и дайте им остыть. Сполосните белье под проточной водой. Это поможет избавиться от остатков химических средств. После этого развесьте белье и высушите его. Не стоит сушить вещи под прямыми солнечными лучами, это может повредить ткань.