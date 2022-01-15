Джанет Кларксон, авторка книги Суп: глобальна історія, каже, що суп — один із найстаріших та найуніверсальніших продуктів у світі.

— Кожна культура має свій суп. У нього дуже стародавнє коріння. Перші люди варили в супі все, від черепаших панцирів до стебел бамбука.

Варена їжа була не просто способом вгамувати голод, але й використовувалася в лікувальних цілях. Так що кожен раз, коли ви приносите каструлю бульйону другу, який застудився, ви фактично продовжуєте багатовікову традицію.

За словами Кларксон, історично в кожній країні світу деякі супи вважалися такими, що зміцнюють імунітет.

Телеканал CNN підготував свою добірку 20 найкращих супів з усього світу:

Банга, Нігерія

Плоди олійної пальми надають жирності і аромату цьому супу, в який також входять свіжий сом, яловичина і сушені морепродукти.

Він настільки популярний, що готова суміш спецій для банги продається у магазинах. Більшість сумішей містять африканський мускатний горіх, насіння рицини, оріма (orima), янса (jansa) та листя белетете (belletete).

Червоний соус є головною родзинкою супу. Суп банга зазвичай їдять із фуфу з товченого ямсу, манної крупи або з маніоки.

Фо бо з яловичини (phở bò), В’єтнам

Бульйон кип’ятять протягом кількох годин із корицею, зірчастим анісом та іншими спеціями, щоб створити чудову ароматну основу для цього супу з рисовою локшиною.

Фо бо є однією з найвідоміших страв В’єтнаму. До 1930 суп подавали з скибочками сирої яловичини, дбайливо приготовленими в бульйоні.

Сьогодні фо бо з яловичини залишається найулюбленішою версією у В’єтнамі, з варіантами, які включають оригінальну сиру яловичину, суміш сирої та приготовленої яловичини, грудинки та сухожилля.

Борщ, Україна

Борщ – це непростий буряковий суп. Його часто заправляють щедрою ложкою жирної сметани і подають із часниковими пампушками та зеленню. Варіантів приготування борщу безліч.

Росія заявляє, що борщ є стравою російської кухні, але це твердження палко заперечується. Наразі українські кухарі проводять кампанію за внесення українського борщу до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Буйабес, Франція

Рагу рибалки перетворилося на кулінарну ікону, а буйабес поєднує у собі класичні середземноморські смаки і робить страву синонімом прибережного міста Марсель.

Шафран, оливкова олія, фенхель, часник та помідори поєднуються зі свіжою морською рибою.

Кальду верде, Португалія

Цей суп родом із виноробного регіону Мінью у Португалії. Тонко нарізана зелень змішується з картоплею та цибулею. А ніжна португальська ковбаса чорізо надає супу димний, солоний присмак, який робить суп ще більш ситним.

Чорба фрік, Алжир, Лівія та Туніс

Тверда пшениця, зібрана у зеленому вигляді, додає ситності та поживності цьому північноафриканському супу, який особливо популярний у священний час Рамадану.

Суп готується на томатному бульйоні зі спеціями. Серед інгредієнтів: нут, тушкована курка, яловичина чи баранина. Подають суп зі шматочками лимона та скибочкою хліба кесра.

Чупе де камаронес, Перу

Цей вершковий суп із креветок картоплею та кукурудзою є фірмовою стравою Арекіпи, історичного міста, оточеного високими вулканами. У суп додають перець чилі Аджі, яйця.

Гаспачо, Іспанія

Гаспачо в Іспанії подають охолодженим.

Сьогоднішня класична версія включає помідори, огірки, часник і оливкову олію з додаванням жмені черствих панірувальних сухарів для насиченості.

Араби привезли цю страву на Піренейський півострів за кілька століть до того, як іспанці спробували помідори.

Арахісовий суп, Західна Африка

М’ясо, риба чи курка, приготовлені на повільному вогні в густому арахісовому супі, у країнах Західної Африки – справжня їжа для втіхи. У Нігерії до цього супу додають ще й гірку зелень.

Гамбо, Сполучені Штати

Суп, на який вплинули західноафриканська, індіанська та французька кухні, є візитівкою кухні Луїзіани. Варіанти приготування з морепродуктів, курки та ковбаси, сьогодні є одними з найпопулярніших.

Харіра, Марокко

Це традиційний марокканський суп, що більше нагадує рагу з нуту. Кориця, імбир, куркума та перець надають пікантному томатному бульйону гостроти, що зігріває. Цей суп популярний і в Алжирі.

Харчо, Грузія

Терпкий сливовий соус ткемалі надає пікантного смаку цьому традиційному супу, який є однією з найулюбленіших страв у Грузії.

Він готується з незрілих слив, кисла нота яких урівноважує насиченість жирної яловичини та мелених волоських горіхів. У суп додають суміші спецій хмелі-сунелі, суміші коріандру, чаберу, пажитника, чорного перцю, календули та багато іншого.

Ланьчжоуський суп з локшиною з яловичини, Китай

Формування або витягування локшини ла-міан вручну для цього традиційного супу саме по собі є мистецтвом. Для цього використовують борошно з високим вмістом глютену та лужний порошок, щоб замісити еластичне тісто.

Суп готують зі свіжою яловичиною, скибочками редьки, олією чилі та свіжими травами.

Мохінга, М’янма

Це пряний та гострий рибний суп, в який додають рисову локшину. Також у суп кладуть варені яйця, ріпчасту та зелену цибулю. У М’янмі цей суп часто сьорбають просто на вулиці.

Менудо, Мексика

Цей гострий мексиканський суп з яловичого рубця вариться у невеликій кількості рідини з гарною порцією червоного перцю та інших прянощів. Це лідер на весіллях і великих заходах, коли здоровенна каструля традиційного супу може нагодувати десятки гостей.

Мокека, Бразилія

Пальмова олія та помідори забарвлюють кокосовий бульйон у теплий оранжево-червоний колір. Це страва з регіону Баї в Бразилії.

Однак справжньою родзинкою цього супу є солодкі, ніжні креветки, що плавають у бульйоні. Традиційно moqueca de camarão готують у горщику ручної роботи.

Сото аям, Індонезія

Це суп з рисовою локшиною, смаженою цибулею, селерою і звареним круто яйцем, приправленого травами та куркумою. У бульйон додають зірчастий аніс, корицю, лемонграс та листя лайма. Усе це надає супу надзвичайної насиченості.

Зверху суп можна посипати смаженою цибулею-шалотом, покласти свіжий лайм або трохи нарізаного червоного перцю чилі.

Том ям кунг, Таїланд

Цей суп славиться різноманітністю відтінків: солодкий, кислий, гострий та солоний. Все це ідеальна основа для ніжних креветок.

Ароматні інгредієнти включають галангал, лемонграс та листя лайма, а шматочки яскраво-червоного перцю чилі додають гостроти.

Тонкоцу рамен, Японія

Бульйон із свинячих кісток надають насичений смак класичному рамену. Цей суп з локшиною – візитна картка префектури Фукуока на південному острові Кюсю, хоча тепер його подають майже по всій країні (і світу).

Яйла чорбасі, Туреччина

Варений рис або ячмінь надають цьому вершковому супу-йогурту трохи солодкого присмаку. Вважається, що він допомагає боротися із застудою взимку; деякі турецькі лікарні навіть подають йогуртовий суп пацієнтам, що одужують.

Дрібка сушеної м’яти допомагає збалансувати легкий присмак йогурту. Подавати такий суп слід із м’яким круглим коржем.