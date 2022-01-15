Джанет Кларксон, автор книги Суп: глобальная история, говорит, что суп — один из старейших и самых универсальных блюд в мире.

— В каждой культуре есть свой суп. У него очень древние корни. Первые люди варили в супе все, от черепашьих панцирей до стеблей бамбука.

Вареная пища была не просто способом утолить голод, но и использовалась в лечебных целях. Так что, каждый раз, когда вы приносите кастрюлю бульона другу, который простудился, вы фактически продолжаете многовековую традицию.

По словам Кларксон, исторически в каждой стране мира некоторые супы считались общеукрепляющими для организма.

Телеканал CNN сделал свою подборку 20 лучших супов со всего мира:

Банга, Нигерия

Плоды масличной пальмы придают жирность и аромат этому супу, в который также входят свежий сом, говядина и сушеные морепродукты.

Он настолько популярен, что готовая смесь специй банга продается в магазинах. Большинство смесей включают африканский мускатный орех, семена клещевины, орима (orima), янса (jansa) и листья белетете (belletete).

Красный соус является главной изюминкой супа. Суп банга обычно едят с фуфу из толченого ямса, манной крупы или из маниоки.

Фо бо из говядины (phở bò), Вьетнам

Бульон кипятят в течение нескольких часов с корицей, звездчатым анисом и другими специями, чтобы создать чудесную ароматную основу для этого супа с рисовой лапшой.

Фо бо является одним из самых известных блюд Вьетнама. До 1930 года суп подавали с ломтиками сырой говядины, бережно приготовленными в бульоне.

Сегодня фо бо из говядины остается самой любимой версией во Вьетнаме, с вариантами, которые включают оригинальную сырую говядину, смесь сырой и приготовленной говядины, грудинки и сухожилий.

Борщ, Украина

Борщ — это необычный свекольный суп. Его часто заправляют щедрой ложкой жирной сметаны, а к столу подают с чесночными пампушками. Вариантов приготовления борща множество.

Сейчас Россия заявляет, что борщ является блюдом русской кухни, но это утверждение горячо оспаривается. Теперь украинские повара проводят кампанию за внесение украинского борща в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Буйабес, Франция

Рагу рыбака превратилось в кулинарную икону, а буйабес сочетает в себе классические средиземноморские вкусы и делает блюдо синонимом прибрежного города Марсель. Шафран, оливковое масло, фенхель, чеснок и помидоры сочетаются со свежей морской рыбой.

Кальду верде, Португалия

Этот суп родом из винодельческого региона Минью в Португалии. Тонко нарезанная зелень смешивается с картофелем и луком. Во многих вариантах нежная португальская колбаса чоризо придает супу дымный, соленый привкус, который делает суп еще более сытным.

Чорба фрик, Алжир, Ливия и Тунис

Твердая пшеница, собранная в зеленом виде, называемая фрике, добавляет сытности и питательности этому североафриканскому супу, который особенно популярен в священное время Рамадана.

Суп готовится на томатном бульоне со специями. Среди ингредиентов: нут, тушеная курица, говядина или баранина. Подают суп с дольками лимона и ломтиком хлеба кесра.

Чупе де камаронес, Перу

Этот сливочный суп из креветок картофелем и кукурузой является фирменным блюдом Арекипы, исторического города, окруженного высокими вулканами. В суп добавляют перец чили Аджи, яйца.

Гаспачо, Испания

Гаспачо в Испании подают охлажденным.

Сегодняшняя классическая версия включает в себя помидоры, огурцы, чеснок и оливковое масло с добавлением горсти черствых панировочных сухарей для насыщенности.

Арабы привезли это блюдо на Пиренейский полуостров за несколько столетий до того, как испанцы попробовали помидоры.

Арахисовый суп, Западная Африка

Мясо, рыба или курица, приготовленные на медленном огне в густом арахисовом супе, в странах Западной Африки — настоящая еда для утешения. В Нигерии в этот суп добавляют еще и горькую зелень.

Гамбо, Соединенные Штаты

Суп, на который повлияли западноафриканская, индейская и французская кухни, является визитной карточкой кухни Луизианы. Варианты, приготовленные из морепродуктов, курицы и колбасы, сегодня являются одними из самых популярных.

Харира, Марокко

Это традиционный марокканский суп, больше напоминающий рагу из нута. Корица, имбирь, куркума и перец придают согревающую остроту пикантному томатному бульону. Этот суп популярен и в Алжире.

Харчо, Грузия

Терпкий сливовый соус ткемали придает пикантный вкус этому традиционному супу, который является одним из самых любимых блюд в Грузии.

Он готовится из незрелых слив, кислая нота которых уравновешивает насыщенность жирной говядины и молотых грецких орехов. В суп добавляют смеси специй хмели-сунели, смеси кориандра, чабера, пажитника, черного перца, календулы и многого другого.

Ланьчжоуский суп с лапшой из говядины, Китай

Формование или вытягивание лапши ла-миан вручную для этого традиционного супа само по себе является искусством. Для этого используют муку с высоким содержанием глютена и щелочной порошок, чтобы замесить эластичное тесто.

Суп готовят со свежей говядиной, ломтиками редьки, маслом чили и свежими травами.

Мохинга, Мьянма

Это пряный и острый рыбный суп, в который добавляют рисовую лапшу. Также в суп кладут вареные яйца, репчатый и зеленый лук. В Мьянме этот суп зачастую хлебают просто на улице.

Менудо, Мексика

Этот острый мексиканский суп из говяжьего рубца варится в небольшом количестве жидкости с хорошей порцией красного перца и других пряностей. Это фаворит на свадьбах и больших мероприятиях, когда огромная кастрюля традиционного супа может накормить десятки гостей.

Мокека, Бразилия

Пальмовое масло и помидоры окрашивают кокосовый бульон в теплый оранжево-красный цвет этого деликатеса из региона Баия в Бразилии.

Однако настоящей изюминкой этого супа являются сладкие, нежные креветки, плавающие в бульоне. Традиционно moqueca de camarão готовят в горшке ручной работы.

Сото аям, Индонезия

Это суп с рисовой лапшой, жареным луком, сельдереем и сваренным вкрутую яйцом, приправленного травами и куркумой. В бульон добавляют звездчатый анис, корицу, лемонграсс и листья лайма. Все это придает супу необыкновенной насыщенности.

Сверху суп можно посыпать жареным луком-шалотом, положить свежий лайм или немного нарезанного красного перца чили.

Том ям кунг, Таиланд

Этот суп славится разнообразием оттенков: сладкий, кислый, острый и соленый. Все это идеальная основа для нежных креветок, которые являются основой супа.

Ароматные ингредиенты включают галангал, лемонграсс и листья лайма, а кусочки ярко-красного перца чили добавляют остроты.

Тонкоцу рамен, Япония

Бульон из свиных костей придают насыщенный вкус классическому рамену. Этот суп с лапшой — визитная карточка префектуры Фукуока на южном острове Кюсю, хотя теперь его подают чуть ли не по всей стране (и миру).

Яйла чорбаси, Турция

Вареный рис или ячмень придают этому сливочному супу-йогурту некую сладость. Считается, что он помогает бороться с простудой зимой; некоторые турецкие больницы даже подают йогуртовый суп выздоравливающим пациентам.

Щепотка сушеной мяты помогает сбалансировать легкий привкус йогурта. Подавать такой суп следует с мягкой круглой лепешкой.