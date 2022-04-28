Постійно думати після чергового походу в магазин, куди зникли ваші гроші, – це не вихід. Так само, як вести зошит з витратами.

Такі методи вже давно не діють у XXI столітті. Натомість контролювати бюджет і всі ваші витрати допоможуть мобільні додатки.

Про найкращі додатки для контролю витрат – читайте в матеріалі.

Monefy

Це один з найбільш популярних додатків для мобільних телефонів. Його можна завантажити як на Google Play, так і в App Store.

Користуватися ним дуже просто. Потрібно щодня записувати суми витрат і обирати категорію призначення платежу. До прикладу, транспорт, їжа, розваги, комунальні платежі.

Money Manager

Цей додаток для обліку фінансів відстежує надходження і витрати. А ще його можна підключати до банківських карт і бачити таким чином стан своїх рахунків.

До речі, Money Manager легко можна синхронізувати з комп’ютером, тому ви завжди зможете відстежити розподіл доходів і витрат за категоріями та подивитися дані.

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Money Lover

Його перевагою є те, що тут можна не лише відстежувати кошти, а й встановлювати собі ліміт витрат.

Можна також встановити повідомлення про те, що ліміт витрат буде перевищено, тоді додаток повідомить вас про це.

Крім того, у цьому додатку для підрахунку витрат самостійно можна створювати захід і відслідковувати, скільки грошей ви витратили саме на нього.

Coin Keeper

Додаток так само можна завантажити на Google Play і в App Store. До речі, у нього є можливість обліку різних валют. Така функція допомагає контролювати витрати у закордонних поїздках.

У додатку можна встановити ліміти витрат, а облік можуть вести кілька людей з різних мобільних пристроїв.

Також тут є функція, яка розпізнає СМС-повідомлення від різних банків і автоматично вносить витрати або надходження в систему обліку.

Wallet

Цей додаток для контролю витрат має автоматичну хмарну синхронізацію.

Також тут ви матимете доступ до статистики, яка допоможе зрозуміти, в які періоди були зроблені найбільші витрати.