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В Киеве отменили платную парковку: суд признал подорожание услуги незаконным

14 августа 2022, 13:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
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Источник: Depositphotos

Суд признал незаконной платную парковку в Киеве — новые тарифы на услугу не действуют. Об этом заявили в Шестом апелляционного административного суда.

Речь идет о решении властей Киева поднять цены на парковку в столице — тогда были определены парковочные зоны, обновление тарифов, а также систему оплаты. 

В КМДА тогда решили сдавать в аренду парковочные места бизнесу в качестве ежемесячных абонементов. Для физических лиц забронированное паркоместо в I зоне на месяц стоило 8500 грн, во II — 4410 грн, а в III — 1323 грн.

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На фоне решения мэрии, жители Киева уже в августе 2021 года решили обжаловать решение, и добились своего. 

Еще в феврале суд пришел к выводу, что распоряжение местных властей не соответствует Налогового кодекса и утвержденного правительством Порядка формирования тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки. После этого решение суда не изменилось, и оно вступило в силу 1 августа этого года.

О том, что штрафовать за парковку в Киеве не будут, заявили в КМДА еще в начале месяца. Речь идет о площадках КП Київтранспарксервіс, и жителей и гостей столицы уведомили об изменениях с помощью сервиса Киев Цифровой.

С начала августа инспектора не будут штрафовать за неоплаченные услуги. Правда, это не касается нарушений ПДД — наказания по этим пунктам никто не отменял.

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Київ КГГА Паркування
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