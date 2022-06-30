Президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування нульового розмитнення. Тепер водії сплачуватимуть усі збори, як це було ще до повномасштабного вторгнення.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Зараз дивляться

Йдеться про законопроєкт №7418 – зміни також мають на увазі позбавлення від будь-яких податків електрокари. Також 21 червня цей законопроєкт ухвалила Верховна Рада.

Тепер водії будуть змушені сплачувати ПДВ, акцизний податок та ввізне мито під час імпорту транспорту.

За період дії скасування плати за послугу на територію України завезли понад 210 тис. автомобілів. Наші водії суттєво заощадили, але це негативно позначилося на бюджеті країни – до нього не потрапило понад 23 млрд грн.

Наприкінці червня на кордонах України утворилися величезні затори – водії хочуть за пільгами завезти якнайбільше транспорту.

І хоча найчастіше завозили легкові автомобілі для особистого використання, нульове розмитнення стосувалася авто, причепів, вантажного транспорту та навіть автобусів.

Незабаром в Україні розмитнити авто можна буде через Дія. Новинка дозволить позбутися корупції на митниці, а також дізнатися про реальну вартість авто. Для цього зміниться формула визначення вартості транспорту та його ввезення до України.