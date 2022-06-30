Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене нулевой растаможки. Теперь водители будут платить все сборы, как это было еще до полномасштабного вторжения.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

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Речь идет о законопроекте №7418 — изменения также подразумевают избавление от любых налогов электрокары. Также 21 июня этот законопроект приняла Верховная Рада.

Теперь водители будут вынуждены платить НДС, акцизный налог и ввозную пошлину при импорте транспорта.

За период действия отмены платы за услугу, на территорию Украины завезли более 210 тыс. автомобилей. Наши водители существенно сэкономили, но это негативно сказалось на бюджете страны — в него не попало более 23 млрд грн.

В конце июня на границах Украины образовались огромные пробки — водители хотят по льготам завезти как можно больше транспорта.

И хотя чаще всего завозили легковые автомобили для личного использования, нулевая растаможка касалась авто, прицепов, грузового транспорта, и даже автобусов.

Совсем скоро в Украине растаможить авто можно будет через Дія. Новинка позволит избавиться от коррупции на таможне, а также узнать реальную стоимость авто. Для этого изменится формула определения стоимости транспорта и его ввоза в Украину.