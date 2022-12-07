У середу, 7 грудня, на АЗС в Україні здорожчали майже всі види пального.

Так, середня ціна преміального бензину А-95+ зросла на 14 копійок і сьогодні становить 51,82 грн за літр.

Найбільше здорожчав (на 18 копійок) бензин марки А-95. На українських АЗС його можна придбати 51,01 грн/л.

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На 5 копійок зросла ціна бензину А-92 та автогазу. Ці види пального в середньому коштують 50,72 грн/л та 29,03 грн/л відповідно.

За добу не змінилась вартість дизельного пального – 54,83 грн/л.

Ціни на бензин А-95 у мережах АЗС варіюють від 44 грн до 54 грн за літр.

Мінімальна ціна на дизельне пальне – 52 грн/л, максимальна – 57,99 грн/л.

Джерело: AutoRia