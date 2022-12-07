В среду, 7 декабря, на АЗС в Украине подорожали почти все виды топлива.

Так, средняя цена премиального бензина А-95+ выросла на 14 копеек и сегодня составляет 51,82 грн за литр.

Больше всего подорожал (на 18 копеек) бензин марки А-95. На украинских АЗС его можно купить 51,01 грн/л.

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На 5 копеек выросла цена бензина А-92 и автогаза. Эти виды горючего в среднем стоят 50,72 грн/л и 29,03 грн/л соответственно.

За сутки не изменилась стоимость дизельного горючего — 54,83 грн/л.

Цены на бензин А-95 в сетях АЗС варьируют от 44 грн до 54 грн за литр.

Минимальная цена на дизельное топливо – 52 грн/л, максимальная – 57,99 грн/л.

Источник: AutoRia