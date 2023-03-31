У п’ятницю, 31 березня, на автозаправних станціях (АЗС) в Україні дещо знизилися ціни на бензин марки А-95 та дизель. Вартість інших видів пального практично не змінилася.

Так, преміальний бензин А-95+ можна придбати за середньою ціною 48,91 грн за літр. Напередодні це пальне коштувало 48,92 грн/л.

Середня вартість бензину марки А-95 знизилася на чотири копійки – до 47,01 грн/л.

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Літр бензину А-92, як і напередодні, продають на АЗС за середньою ціною 45,82 грн/л.

Дизельне пальне здешевшало на вісім копійок і в середньому коштує 47,19 грн/л.

За літр автогазу водіям доведеться заплатити в середньому 21,67 грн. Вартість цього пального за добу не змінилася.

Вартість бензину, дизпалива та автогазу на АЗС в Україні:

У мережах АЗС по Україні вартість літра бензину А-95 варіюється від 43 грн до 50 грн, а літра бензину А-92 – від 39,99 грн до 49 грн.

Вартість дизельного пального коливається від 43,50 грн/л до 50 грн/л.

Найнижча ціна на автогаз – 19,45 грн/л, а найвища – 25,50 грн за літр.

Джерело: AutoRia