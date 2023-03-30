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Пальне в Україні продовжує дешевшати: актуальні ціни на 30 березня

30 Березня 2023, 09:35
Валентина Летяк редакторка стрічки
бензин
Джерело: Pixabay

У четвер, 30 березня, середні ціни на бензин, дизель та автогаз знову дещо скоригувалися у бік зниження.

Зокрема, бензин A-95+ скинув за день 7 копійок і сьогодні коштує в середньому 48,92 грн/л.

Популярний А-95 здешевшав на 5 копійок – до 47,06 грн за літр.

Зараз дивляться

Вартість A-92 знизилася до 45,82 грн/л (мінус 13 копійок).

Дизельне пальне та автогаз скинули по 11 копійок – відповідно до 47,28 грн/л та 21,67 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС?

Ціни на бензин 30 березня

Ціни на бензин 30 березня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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