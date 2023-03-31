В пятницу, 31 марта, на автозаправочных станциях (АЗС) в Украине снизились цены на бензин марки А-95 и дизель. Стоимость других видов горючего практически не изменилась.

Так, премиальный бензин А-95+ можно купить по средней цене 48,91 грн за литр. Накануне это горючее стоило 48,92 грн/л.

Средняя стоимость бензина марки А-95 снизилась на четыре копейки – до 47,01 грн/л.

Сейчас смотрят

Литр бензина А-92, как и накануне, продается на АЗС по средней цене 45,82 грн/л.

Дизельное горючее подешевело на восемь копеек и в среднем стоит 47,19 грн/л.

За литр автогаза водителям придется заплатить в среднем 21,67 грн. Стоимость этого горючего за сутки не изменилась.

Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза на АЗС в Украине:

В сетях АЗС по Украине стоимость литра бензина А-95 варьируется от 43 грн до 50 грн, а литра бензина А-92 – от 39,99 грн до 49 грн.

Стоимость дизельного горючего колеблется от 43,50 грн/л до 50 грн/л.

Самая низкая цена на автогаз – 19,45 грн/л, а самая высокая – 25,50 грн за литр.

Источник: AutoRia