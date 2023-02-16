У четвер, 16 лютого, в Україні здешевшала середня вартість майже усіх видів пального.

Так, преміальний бензин марки A-95+ сьогодні коштує на 5 копійок менше – 49,53 грн/л.

Мінімально здешевшав бензин А-95 – до 47,83 грн за літр.

Зараз дивляться

А-92 сьогодні реалізують на автозаправках в середньому по 46,78 грн/л (на 3 копійки дорожче).

Літр дизельного пального здешевшав на 5 копійок – до 51,37 грн.

Автогаз сьогодні можна придбати в середньому по 24,89 грн/л, ціна впала на 1 копійку.

Вартість А-95 на автозаправках – від 45 до 50 грн/л.

Діапазон цін на дизельне пальне – від 48,90 до 57,99 грн/л.

Автогаз коштує щонайменше 22,45 грн/л, максимум – 32 грн/л.

Джерело: AutoRia