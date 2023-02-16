Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Авто

Здешевшали всі види пального, крім А-92: за скільки можна заправити авто в Україні 16 лютого

16 Лютого 2023, 11:44
Валентина Чорна редакторка стрічки
АЗС ціни
Джерело: Pexels

У четвер, 16 лютого, в Україні здешевшала середня вартість майже усіх видів пального.

Так, преміальний бензин марки A-95+ сьогодні коштує на 5 копійок менше – 49,53 грн/л.

Мінімально здешевшав бензин А-95 – до 47,83 грн за літр.

Зараз дивляться

А-92 сьогодні реалізують на автозаправках в середньому по 46,78 грн/л (на 3 копійки дорожче).

Літр дизельного пального здешевшав на 5 копійок – до 51,37 грн.

Автогаз сьогодні можна придбати в середньому по 24,89 грн/л, ціна впала на 1 копійку.

Фото: Auto Ria

Вартість А-95 на автозаправках – від 45 до 50 грн/л.

Діапазон цін на дизельне пальне – від 48,90 до 57,99 грн/л.

Автогаз коштує щонайменше 22,45 грн/л, максимум – 32 грн/л.

Читайте також:
Щоб служило довше: що варто зробити після купівлі вживаного автоЩоб служило довше: що варто зробити після купівлі вживаного авто

ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь